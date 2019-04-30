Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района

Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня мы расскажем о Борисовском районе, в котором во время войны погибли 33 тысяч человек.

Несмотря на жесткий террор, Борисов не покорился врагу. В городе действовало 17 подпольных групп, а в лесах вели мужественную борьбу партизаны.