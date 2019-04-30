Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района

Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сегодня мы расскажем о Борисовском районе, в котором во время войны погибли 33 тысяч человек.
Несмотря на жесткий террор, Борисов не покорился врагу. В городе действовало 17 подпольных групп, а в лесах вели мужественную борьбу партизаны.
Самым тяжелым стало время переправы немцев через реку Березину – тогда для защиты города под пули и танки стеной выстроились пять сотен курсантов танко-технического училища.
Воспоминания о бывших солдатах и навсегда героях – в видеоматериале Юлии Стриго.