Прямой эфир

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района

30 апреля 2019 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района -1

Сегодня мы расскажем о Борисовском районе, в котором во время войны погибли 33 тысяч человек.

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района -4

Несмотря на жесткий террор, Борисов не покорился врагу. В городе действовало 17 подпольных групп, а в лесах вели мужественную борьбу партизаны.

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района -7

Самым тяжелым стало время переправы немцев через реку Березину – тогда для защиты города под пули и танки стеной выстроились пять сотен курсантов танко-технического училища.

Воспоминания о бывших солдатах и ​​навсегда героях – в видеоматериале Юлии Стриго.

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района -10

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района -12

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хороший стимул для развития»: в Минске открыли обновлённую Республиканскую доску Почёта
30 апреля 2019 16:58

«Хороший стимул для развития»: в Минске открыли обновлённую Республиканскую доску Почёта

С 1 мая для пенсионеров начинает действовать скидка на проезд в пригородных электричках
30 апреля 2019 16:53

С 1 мая для пенсионеров начинает действовать скидка на проезд в пригородных электричках

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?
30 апреля 2019 15:18

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?