Образование в действии! Как завершился второй сезон обучающего курса «Школа продаж» от Сбер Банка?

Ценные знания и уникальный опыт в бизнес-сфере. 11 ноября завершился второй сезон образовательного проекта «Школа продаж». Популярность курса растет: участников становится все больше. В 2025 году из 30 слушателей – 20 студентов ведущих вузов и 10 представителей банка.

От лекций и ворк-шопов до консультаций с экспертами. Акцент сделали на современных форматах обучения. В деловой среде важную роль играют навыки коммуникации, знание психологии общения. На протяжении месяца на курсе слушателей учили взаимодействию с клиентами: работе с потребностями и возражениями. Завершилась «Школа продаж» интенсивом, где в командах обучаемые выполняли итоговые задания и защищали свои проекты перед экспертами Сбера.

Евгений Елисеев, председатель правления ОАО «Сбер Банк»:

Эта инициатива у нас родилась в прошлом году, в 2024 году. Это был ответ на реалии рынка, ответ на то, какие есть потребности у банка и то, что рынок труда сегодня в республике предлагает. И мы поняли, что очень многие молодые люди, студенты хотят учиться именно продажам. Навык, который надо формировать, который надо учить. И этот навык потом пригождается не только в банке, а он пригождается в очень многих отраслях.

Все знания выпускники «Школы продаж» смогут применить на практике. 70 % участников становятся сотрудниками Сбер Банка. В планах масштабировать проект на другие регионы страны.

*На правах рекламы.