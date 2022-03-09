Актовый зал тоже превратился в красную зону. Как минские поликлиники справились с волной омикрона?
Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, ведущая:
Алина Юрьевна, вопрос вам. В последний пик заболеваемости минчане штурмовали поликлиники в буквальном смысле этого слова. Как вы справились? И есть ли у вас, может быть, план «Б» на будущее?
Алина Рогова, главный врач 26-й городской поликлиники:
Ситуация с достаточно резким ростом заболеваемости была прогнозируемая. Мы отслеживали постоянно то, что происходит и на нашей территории, то, что происходит у наших ближайших соседей, и понимали, что эта волна к нам сегодня-завтра придет. Поэтому в нашем учреждении все были готовы, мобилизованы на работу. Максимально этот поток успели развести. Чтобы ожидание было более комфортным, у нас была возможность открыть, например, актовый зал, который находился рядом, превратился тоже у нас в красную зону.
Кристина Сущеня, ведущая:
Наверное, вопрос, который волнует каждого минчанина. Сергей Владимирович, скажите, сейчас поликлиники работают в обычном режиме. Картинка, которая позади вас уже, к счастью, не реальность этих дней. Может быть, уже все-таки новых волн ждать нам не стоит?
Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук:
Я думаю, что, конечно, нам бы этого очень хотелось. Расслабляться нам не следует, и следует иметь запасные варианты для массового распространения различных инфекций. Коронавирус, если он попал, он был и раньше у нас. До 10 % респираторных инфекций раньше – это было коронавирус. Безобидный, его даже не диагностировали, «ОРЗ» писали. Но вот появился, как говорят, патогенный, высокопатогенный штамм.
Илона Волынец:
А можно поставить диагноз «коронавирус» на глаз? Сейчас же наши врачи могут ставить диагноз COVID-19 без теста.
Алина Рогова:
Дело все в том, что ситуация, когда действительно шел большой рост заболеваемости и эпидемиологи нам давали свои данные. Они типировали пациентов, и у большинства (более 80 %) устанавливался вирус омикрона. Поэтому дальнейшее типирование было просто нецелесообразным, потому что были вытеснены все другие формы вируса. Поэтому на тот момент мы не проводили диагностики. На данный момент, когда мы отмечаем спад заболеваемости, мы вновь вернулись к тестированию.
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