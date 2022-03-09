Актовый зал тоже превратился в красную зону. Как минские поликлиники справились с волной омикрона?

Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, ведущая:

Алина Юрьевна, вопрос вам. В последний пик заболеваемости минчане штурмовали поликлиники в буквальном смысле этого слова. Как вы справились? И есть ли у вас, может быть, план «Б» на будущее?

Алина Рогова, главный врач 26-й городской поликлиники:

Ситуация с достаточно резким ростом заболеваемости была прогнозируемая. Мы отслеживали постоянно то, что происходит и на нашей территории, то, что происходит у наших ближайших соседей, и понимали, что эта волна к нам сегодня-завтра придет. Поэтому в нашем учреждении все были готовы, мобилизованы на работу. Максимально этот поток успели развести. Чтобы ожидание было более комфортным, у нас была возможность открыть, например, актовый зал, который находился рядом, превратился тоже у нас в красную зону. Кристина Сущеня, ведущая:

Наверное, вопрос, который волнует каждого минчанина. Сергей Владимирович, скажите, сейчас поликлиники работают в обычном режиме. Картинка, которая позади вас уже, к счастью, не реальность этих дней. Может быть, уже все-таки новых волн ждать нам не стоит?

Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук:

Я думаю, что, конечно, нам бы этого очень хотелось. Расслабляться нам не следует, и следует иметь запасные варианты для массового распространения различных инфекций. Коронавирус, если он попал, он был и раньше у нас. До 10 % респираторных инфекций раньше – это было коронавирус. Безобидный, его даже не диагностировали, «ОРЗ» писали. Но вот появился, как говорят, патогенный, высокопатогенный штамм. Илона Волынец:

А можно поставить диагноз «коронавирус» на глаз? Сейчас же наши врачи могут ставить диагноз COVID-19 без теста.