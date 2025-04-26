Лавров: Франция сигнализирует РФ, что хочет решать проблемы

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Франция периодически отправляет России «шепотом» сигналы, что в действительности хотела бы работать над решением возникших проблем, пишет РИА Новости.

МИД РФ информировал, что Лавров осуществил передачу президенту Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэлю Киде ордена Дружбы. Соответствующий указ ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Дипломат отметил, что Киде стоит на страже защиты дружбы между гражданами России и Франции даже в условиях жесткой, враждебной, русофобской риторики, которая регулярно приходит из Парижа.

Время от времени коллеги из Франции дают понять, что у них на самом деле есть желание применять усилия для урегулирования проблем, однако делают это они шепотом, рассказал Лавров.