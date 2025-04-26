Прямой эфир

Лавров: Франция сигнализирует РФ, что хочет решать проблемы

26 апреля 2025 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лавров: Франция сигнализирует РФ, что хочет решать проблемы-0

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Франция периодически отправляет России «шепотом» сигналы, что в действительности хотела бы работать над решением возникших проблем, пишет РИА Новости.

МИД РФ информировал, что Лавров осуществил передачу президенту Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэлю Киде ордена Дружбы. Соответствующий указ ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Дипломат отметил, что Киде стоит на страже защиты дружбы между гражданами России и Франции даже в условиях жесткой, враждебной, русофобской риторики, которая регулярно приходит из Парижа.

Время от времени коллеги из Франции дают понять, что у них на самом деле есть желание применять усилия для урегулирования проблем, однако делают это они шепотом, рассказал Лавров.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
В Ватикане 26 апреля пройдёт церемония похорон Папы Римского Франциска
26 апреля 2025 07:51

В Ватикане 26 апреля пройдёт церемония похорон Папы Римского Франциска

Зеленский знает, что Крым останется в составе России – Трамп
26 апреля 2025 06:26

Зеленский знает, что Крым останется в составе России – Трамп

США представили Киеву и ЕС список предложений по урегулированию конфликта
26 апреля 2025 06:03

США представили Киеву и ЕС список предложений по урегулированию конфликта