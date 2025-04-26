В Ватикане 26 апреля пройдёт церемония похорон Папы Римского Франциска

26 апреля мир простится с Папой Римским Франциском. В Ватикане идут последние приготовления к траурной мессе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Похороны понтифика начнутся в 11 часов по минскому времени. Проводить в последний путь почившего главу Римско-католической церкви по поручению Президента прибыла белорусская делегация во главе с Игорем Сергеенко. Ожидается прибытие сотен тысяч верующих и свыше 160 делегаций от государств и международных организаций.

Траурные мероприятия начнутся с выноса гроба с телом Папы из собора Святого Петра и его установления на паперти. Мессу возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, а после состоятся обряды последнего прощания. Затем кортеж с гробом проедет по улицам Рима и доставит его к папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Здесь у верующих будет последняя возможность проститься с его святейшеством. В соответствии с распоряжениями, оставленными папой, он будет похоронен в простой гробнице без украшений, на уровне земли. В связи с проведением церемонии в Риме действуют беспрецедентные меры безопасности. Для поддержания порядка привлечено не менее четырех тысяч сотрудников различных служб, а вокруг Ватикана организована бесполетная зона.