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У мемориальной доски в честь ликвидатора Игнатенко состоялся митинг-реквием

26 апреля 2025 07:39
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По всей стране 26 апреля вспоминают героев-пожарных, которые первыми приняли на себя удар радиации. Традиционно митинг-реквием состоялся у мемориальной доски, установленной в честь Василия Игнатенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У мемориальной доски в честь ликвидатора Игнатенко состоялся митинг-реквием-2

Белорус, которому на момент аварии было всего 25 лет, в числе первых ринулся в пламя взорвавшегося реактора и проложил рукавную линию на высоте 70 метров. Это позволило спасти многие жизни. Имя героя сегодня носят улицы в Минске, Брагине и Березино. Василий Игнатенко посмертно награжден орденом Красного знамени. 25 апреля у монумента отважному ликвидатору собрались действующие спасатели и те, кто только готовится прийти в профессию. Память героя почтили минутой молчания.

У мемориальной доски в честь ликвидатора Игнатенко состоялся митинг-реквием-4

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Это пример для подрастающего поколения, для того чтобы они помнили подвиг наших предшественников и чтили их память.

У мемориальной доски в честь ликвидатора Игнатенко состоялся митинг-реквием-6

Вячеслав Шелег, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС:
Страдали люди. Мне приходилось сталкиваться и с детишками. И когда один из мальчишек спросил меня: дяденька, а когда же закончится это землетрясение? А потом он сидел, сидел, через некоторое время говорит: да нет, это радиация. Ребенок понимал, что что-то произошло, что что-то стало не так.

# Василий Игнатенко # Авария на Чернобыльской АЭС

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