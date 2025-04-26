У мемориальной доски в честь ликвидатора Игнатенко состоялся митинг-реквием

По всей стране 26 апреля вспоминают героев-пожарных, которые первыми приняли на себя удар радиации. Традиционно митинг-реквием состоялся у мемориальной доски, установленной в честь Василия Игнатенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус, которому на момент аварии было всего 25 лет, в числе первых ринулся в пламя взорвавшегося реактора и проложил рукавную линию на высоте 70 метров. Это позволило спасти многие жизни. Имя героя сегодня носят улицы в Минске, Брагине и Березино. Василий Игнатенко посмертно награжден орденом Красного знамени. 25 апреля у монумента отважному ликвидатору собрались действующие спасатели и те, кто только готовится прийти в профессию. Память героя почтили минутой молчания.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это пример для подрастающего поколения, для того чтобы они помнили подвиг наших предшественников и чтили их память.