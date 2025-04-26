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БЖД информирует белорусов о задержках и сбоях при покупке электронных билетов

26 апреля 2025 07:03
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БЖД информирует белорусов о задержках и сбоях при покупке электронных билетов-0

У белорусов могут возникнуть трудности при покупке билетов на железнодорожный транспорт посредством электронной системы. Об этом рассказали в Telegram-канале Белорусской железной дороги.

Как объясняется в публикации, перед продолжительными праздничными и выходными днями наблюдается повышение спроса на покупку билетов. Соответственно количество запросов возрастает, приводя к увеличению времени ожидания в процессе оформления документов для проезда в едином разделе «услуги пассажирам» на официальном веб-сайте БЖД. Период обработки запроса может возрастать также и при оформлении билетов при помощи мобильного приложения «БЧ. Мой поезд».

# Праздники # общество

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