БЖД информирует белорусов о задержках и сбоях при покупке электронных билетов

У белорусов могут возникнуть трудности при покупке билетов на железнодорожный транспорт посредством электронной системы. Об этом рассказали в Telegram-канале Белорусской железной дороги.

Как объясняется в публикации, перед продолжительными праздничными и выходными днями наблюдается повышение спроса на покупку билетов. Соответственно количество запросов возрастает, приводя к увеличению времени ожидания в процессе оформления документов для проезда в едином разделе «услуги пассажирам» на официальном веб-сайте БЖД. Период обработки запроса может возрастать также и при оформлении билетов при помощи мобильного приложения «БЧ. Мой поезд».