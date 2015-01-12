Прямой эфир

Белорусскому шоколаду исполнилось 110 лет

12 января 2015 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сладкий юбилей: белорусскому шоколаду исполнилось 110 лет. Первая кондитерская появилась в Минске в 1905 году. Постепенно она переросла в крупную фабрику, которая работает и по сей день.

На Витебщине не так давно открылся и первый в Беларуси Музей шоколада.

Юбилей сладкого лакомства здесь отмечают по-своему. Например, прямо при посетителях демонстрируют уникальную технику — рисунок шоколадом по шоколаду.

Любовь Иванова, главный кондитер музея шоколада:
С шоколадом мне нравится работать. Во-первых, это очень капризный, очень интересный, характерный продукт. И энергетичный продукт: вкусный, сладкий, который можно скушать.

Наталья Буяновская, художник по шоколаду:
Мне, например, намного больше нравится рисовать портреты. Причем важно именно не портретное сходство, а цвет. Цветовосприятие человека. Все искусство субъективно. И мне нравится показывать людям именно так, как я их вижу. В цвете, в ракурсе, в экспрессии. Просто намного больше эмоций.

Руками витебчан создано более сотни сладких экспонатов. Интересные факты о шоколаде можно прочитать на информационных стендах, кстати, тоже шоколадных. Сам музей уже превратился в местную  достопримечательность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Музеи # общество # Любовь Иванова # Наталья Буяновская

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег, метель и дождь
12 января 2015 07:31

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег, метель и дождь

Любань: как самодеятельные коллективы района подготовились и встретили новогодние праздники?
11 января 2015 15:41

Любань: как самодеятельные коллективы района подготовились и встретили новогодние праздники?

В Гродно настоятельница женского монастыря возродила традицию колядования во имя благотворительности
11 января 2015 14:19

В Гродно настоятельница женского монастыря возродила традицию колядования во имя благотворительности