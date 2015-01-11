В Гродно настоятельница женского монастыря возродила традицию колядования во имя благотворительности

Новости Беларуси. Неравнодушие — отличительная черта героини этого сюжета программы Новости «24 часа» на СТВ. Всю свою жизнь настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря игуменья Гавриила посвятила благотворительности и служению людям.

За добрые мирские дела в 2012 году она стала лауреатом премии «За духовное возрождение». В Гродно она возродила обряд колядования. На святки матушка вместе с воспитанниками воскресной школы радует горожан концертами, а подарки затем передаёт нуждающимся.

Сегодня для этих ряженых открыты двери всех предприятий и учреждений Гродно. Воспитанники воскресной школы при женском монастыре во главе с настоятельницей игуменьей Гавриилой приносят горожанам радостную весть о Рождестве Христовом.

Старинную традицию колядования в гродненском Рождества-Богородичном женском монастыре возродили несколько лет назад. Во время святок дети и взрослые наряжаются библейскими героями, дают концерты и посещают предприятия, где им всегда рады.

Анатолий Гришук, директор предприятия:

Наш коллектив ждёт этого, у меня спрашивают, когда придёт матушка с детьми из своей воскресной школы. И мы потом долго обсуждаем, как это здорово, что это есть. Это такой урок и веры в бога, и доброте людской.

Василий Дементей, начальник Гродненской региональной таможни:

Очень важно то, что игуменья делает. Это подарки мы собирали, все сотрудники принимали участие. Фрукты конфеты дальше поедут в больницу тем, кого можно порадовать.

Самая главная цель такого колядования – благотворительность. Все подарки и призы, которыми щедро награждают ряженных, затем передаются тем, кто в них больше всего нуждается.

В этом году Матушка Гавриила и её подопечные планируют наведаться и к маленьким пациентам областной больницы, чтобы в волшебные рождественские дни порадовать больных детей. Сейчас они особенно нуждаются во внимании.

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

Раз господь пришёл даром на землю помочь нам, мы тем более должны стараться помогать ближним, инвалидам, престарелым, больным, чем можем. Не можем апельсинкой, рублём, пакетиком сахара, хлебом – хотя бы добрым словом. Ведь слово, конечно, может убить человека, но оно может и воскресить человека.

Подвижничество матушки Гавриилы по достоинству оценило государство. В 2012 она стала обладательницей премии за «Духовное возрождение». Благодаря её стараниям удалось восстановить женский монастырь. И сегодня двери обители открыты для всех.

Вместе с воспитанниками воскресной школы настоятельница проводит детские утренники и как может помогает всем, кому её помощь необходима. Колядование, говорит игуменья, ещё один способ сделать людей светлее и направить их на добрые свершения.