Любань: как самодеятельные коллективы района подготовились и встретили новогодние праздники?

Новости Беларуси. Новогодние торжества продолжаются. Православные отметили Рождество, на очереди Старый Новый год - время традиционных колядок. О праздниках с национальным колоритом этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Для артистов новогодние праздники - горячая пора. В режиме нон-стоп они радуют своим творчеством и дарят праздничное настроение. Не исключение и работники Любанского районного центра культуры. В глубинке также подготовили насыщенную творческую программу. Концерты, выступления расписаны до конца января. Правда, здесь особой популярностью пользуются самодеятельные коллективы.