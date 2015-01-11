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Любань: как самодеятельные коллективы района подготовились и встретили новогодние праздники?

11 января 2015 15:41
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Новости Беларуси. Новогодние торжества продолжаются.  Православные отметили Рождество, на очереди Старый Новый год - время традиционных колядок. О праздниках с национальным колоритом этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.  

Для артистов новогодние праздники - горячая пора. В режиме нон-стоп они радуют своим творчеством и дарят праздничное настроение. Не исключение и работники Любанского районного центра культуры. В глубинке также подготовили насыщенную творческую программу. Концерты, выступления расписаны до конца января. Правда, здесь особой популярностью пользуются самодеятельные коллективы. 

# общество # Новый год

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