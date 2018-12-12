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Тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии

12 декабря 2018 08:52
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Новости Германии. Шоколадные реки: в немецком городе Верль на дорогу вылилась сладкая масса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии-1

На кондитерском предприятии произошла авария. В результате на проезжей части оказалась разлита тонна сырья, которая позже образовала гигантскую плитку размером в 10 квадратных метров.

Чтобы очистить дорогу от шоколада, полиции и пожарным потребовалось несколько часов.

Тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии-4

Тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии-6

Тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии-8

Тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии-10

# Необычное # Фотофакт

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