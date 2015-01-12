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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег, метель и дождь

12 января 2015 07:31
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Новости Беларуси. В Беларуси уже несколько дней хозяйничает непогода. За минувшие сутки на территории республики было обесточено 368 населенных пунктов. На данный момент электроснабжение практически всех из них  восстановлено. Из-за ветра были повреждены кровли сельскохозяйственных зданий и домов в 7-ми населенных пунктах: Малоритского, Жабинковского, Барановичского районов Брестской области и в Бресте. К счастью, обошлось без пострадавших.   

12 января нас вновь ждут сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег, метель и дождь.  По всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Спасатели рекомендуют не парковать машины вблизи деревьев. Крайне внимательными следует быть водителям и на дороге. Дневной плюс в паре с ночным минусом приведут к гололедице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Погода в Беларуси

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