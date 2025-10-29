Белорусское – это дорого? Замдиректора Оршанского льнокомбината объяснил, как формируются цены

Ангелина Федоринчик, редактор Белорусского телеграфного агентства: Я считаю, что одежда для нашего белорусского народа должна быть доступна. Я приведу пример. У меня нет никаких вопросов, допустим, к бытовой технике, нет к молочной продукции никаких вопросов. У меня есть вопросы к легкой промышленности. Приведу пример. Я прихожу в ГУМ, смотрю на цену костюма, который стоит 700 рублей. Допустим, у нас люди, получая зарплату в 1200, или, допустим, моя бабушка, которая получает пенсию в 1000 рублей, может ли она позволить прийти в ГУМ и купить себе костюм за 700 рублей? То есть я хочу донести о том, что наша продукция должна быть доступна нашим людям.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината по идеологической работе и социальным вопросам:

Я вот хотел бы девушке сказать немножко о том, что дешевле, что дороже. Вы знаете, пошив, в принципе, если мы будем говорить в большом счете, в мире он примерно одинаковый. Где-то немножко меньше, где-то немножко больше. Самое главное – это тот материал, который вы покупаете.

Вы знаете, мы сталкиваемся очень много с вопросами, что наша продукция недешевая. То есть чистая льняная продукция, она не может быть дешевой, потому что очень дорогое сырье. Так вот, когда приезжают многие наши европейские партнеры и так далее, они прекрасно понимают, почему они предпочитают нас китайцам и другим производителям. Ведь, например, в Европе льняная одежда будет считаться та, в которой даже 10 % есть льна. Она маркируется, как льняная одежда. А у нас нет. Вы придете, вы видите состав, вы четко понимаете, что вы покупаете чистый лен, смесовой лен, мы вам даем полную информацию. Мы должны четко понимать, что каждая вещь имеет свою стоимость. И если мы говорим о белорусском костюме, который стоит, я даже знаю, который стоит и дороже. Это говорит о том, насколько вы можете это приобрести. Но почему-то когда приходим, легкая промышленность должна быть в каком-то одном ценовом сегменте. Нет. Она должна быть разная. Вы понимаете, это и хорошо, что вы придете в магазин и можете выбрать.

Мы получили Знак качества в 2024 году за комплект белья «Поле кветак», чистый лен. Он стоит в магазине 467 рублей. Это довольно высокая цена, не каждый себе позволит. Но мы поняли, что люди хотят приобрести такой. Мы сделали аналог, но ткань немножко другая, специалист-то поймет, но он стоит 120 рублей. Мы даем вам выбор. Мы, например, продаем 88 % всего объема производства на экспорт, в Беларуси только 12%.