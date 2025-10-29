Покупатели выбирают белорусское или импортное? Ответили в МАРТ

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
МАРТ знает все цифры. Итак, покупают наше или импортное?
Екатерина Тихончук, начальник отдела по обеспечению деятельности руководства и идеологической работе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Скажу так, покупают и белорусское, и импортное. Если смотреть на цифры по итогам первого полугодия 2025 года, у нас традиционно в топах продаж белорусское продовольствие. Это молочная продукция, мясная продукция, наши овощи, отдельные наименования непродовольственных товаров – автомобили новые, строительные материалы. Полагаю, что это в том числе благодаря той мере, которая введена правительством – 4 %.
Подробности в видео.