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Белорусско-китайское производство по выпуску бытовой техники — в Минске планируют реализовать новые проекты

09 декабря 2015 16:55
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Новости Беларуси. Экономика – в рост! Минский белорусско-китайский производитель импортозамещающей бытовой техники выпускает на экспорт почти 80% продукции. В год – это миллион изделий и миллиарды доходов! Большая часть находит своего потребителя в странах СНГ. В следующем году вслед за микроволновыми печами будут производить и водонагреватели, кулеры, а также газовые варочные панели. Вслед за этим появятся и новые рабочие места.

На предприятии сейчас модернизируются производственные цеха. Первые результаты – экологически чистые конвейерные линии в покрасочном помещении и качественная швейцарская техника. Производственные мощности и сертификация позволяют сотрудничать с мировыми брендами. На складе товар не залеживается – хранится всего три дня. На отсутствие востребованности тут не жалуются. С долей китайских инвестиций в столице планируют реализовать новые проекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Будет заключено соглашение, где будут использованы производства троллейбусов с новыми источниками энергии. Планируют в белорусско-китайском парке свою компанию, организовывать совместные предприятия.  

Ю Баофэн, генеральный директор белорусско-китайского производства по выпуску бытовой техники:
Два крупных партнера всегда поддерживают в развитии и управлении производства. И конечно, правительство активно поддерживает развитие нашего предприятия в Беларуси. Наши работники каждый день максимум усилий прилагают для развития завода.  

# общество # Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Жанна Бирич

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