«С любовью, Мама и Папа»: мотивирующее письмо Марка Цукерберга своей новорожденной дочке

Новости США. 1 декабря основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о том, что его жена Присцилла Чан родила ему долгожданную девочку. Малышку назвали Максимой. Возможно, на выбор такого необычного имени молодых родителей вдохновило его значение – это женская версия имени Максим (Максимус), которое в переводе с латинского означает «величайший». Есть также другое мнение по поводу значения этого имени: в Южной Америке оно значит «чудотворец». Как бы там ни было, оба значения раскрывают филантропические взгляды на жизнь семьи Чан-Цукерберг. Марк Цекерберг написала своей маленькой дочери письмо, в котором рассказала о своих планах по улучшению этого мира. Предлагаем вам познакомиться с его содержанием. Выдержки из письма Цекерберга к дочери:

«Дорогая Макс, Я и твоя мама всё ещё не находим слов, чтобы описать ту надежду на будущее, которую ты нам подарила. Твоя жизнь будет полна надежд, и мы надеемся, что ты будешь счастливой, здоровой девочкой и сможешь в полную силу исследовать этот мир. Своим существованием ты уже дала нам причину изменить мир, в котором ты будешь жить. Как и все родители, мы хотим, чтобы ты росла в лучшем мире, чем тот, в котором мы живём сейчас. Хоть СМИ и фокусируются в своих заголовках на чём-то плохом, во многих отношениях мир становится лучше. Улучшается здоровье. Снижается уровень бедности. Увеличиваются знания. Люди строят отношения друг с другом. Технический прогресс облегчит и улучшит твою жизнь во многих сферах, по сравнению с нашей жизнью сегодня. Мы внесём свой вклад в то, чтобы это случилось, не только потому, что мы тебя любим, но и потому, что у нас есть моральная ответственность перед всеми детьми твоего поколения. Мы верим в то, что все жизни обладают одинаковой ценностью. Это касается и того, что в будущем на Земле будет жить гораздо больше людей, чем сейчас. У нашего общества есть обязанность инвестировать уже сейчас в улучшение жизней всех, кто придёт в этот мир, а не только тех, кто уже в нём живёт. Но прямо сейчас мы не всегда коллективно направляем наши ресурсы на предоставление больших возможностей и устранение проблем, с которыми столкнётся твоё поколение. Рассмотрим болезни. Сегодня мы тратим в 50 раз больше средств на лечение людей, чем на медицинские исследования. Так что, в первую очередь, ты не заболеешь. Медицина стала полноценной наукой только за последние 100 лет. Мы уже нашли лекарства от некоторых болезней, и добились хороших результатов в поисках лекарств от других болезней. С развитием технологий у нас есть реальные шансы предотвратить, излечить или справиться со всеми или с большинством оставшихся неизлеченных болезней в ближайшие 100 лет. Сегодня многие люди умирают по 5 причинам – из-за болезней сердца, рака, инсультов, нейродегенеративных и инфекционных заболеваний. В скором времени мы сможем справиться с этими и другими проблемами. Как только мы осознаем, что твоё поколение и поколение твоих детей не должно страдать от болезней, у нас всех вместе взятых появится обязанность вкладывать средства в будущее, что воплотить это желание в жизнь. Я и твоя мама хотим внести свой вклад в этот процесс. Лечение болезни займёт некоторое время. Через 5-10 лет мы ещё не увидим разницы. Но в долгосрочной перспективе посаженные нами семена взрастут, и однажды ты и твои дети увидят воочию то, о чём мы только могли мечтать: мир, в котором люди не будут страдать от болезней. У нас есть много подобных возможностей. Если наше сегодняшнее общество обратит своё внимание на решение таких глобальных проблем, твоё поколение сможет жить в гораздо лучшем мире.

Мы концентируем свои надежды в отношении твоего поколения на двух идеях: развитие человеческого потенциала и обеспечение равенства. Развитие человеческого потенциала состоит в том, чтобы раздвинуть границы знаний о том, как велика может быть человеческая жизнь. Сможешь ли ты познать и на собственном опыте понять в 100 раз больше вещей, чем мы познаём и понимаем сейчас? Сможет ли наше поколение найти лекарства от все болезней, чтобы вы могли прожить более долгую и здоровую жизнь? Сможет ли мы настолько соединить всех людей мира, чтобы у тебя был доступ к каждой идее, человеку и возможности? Сможем ли мы использовать более чистую энергию, чтобы вы могли изобрести вещи, которые мы сейчас не можем себе даже представить, защищая окружающую среду? Сможем ли мы развить предпринимательскую деятельность настолько, чтобы вы могли выстроить любой бизнес и решить любые проблемы, чтобы добиться мира и благосостояния? Содействие равенству заключается в том, чтобы убедиться, что у каждого человека будет доступ к любым возможностям, независимо от его национальности, статуса его семьи или обстоятельств, при которых он был рожден. Наше общество должно сделать это не только во имя справедливости или благотворительности, но ради величия человеческого прогресса. Сегодня мы лишены того потенциала, которым обладают многие люди. Единственный путь объединить потенциал всего человечества – это соединить талант, идеи и вклад каждого человека в мире друг с другом. Сможет ли наше поколение устранить бедность и голод? Сможем ли мы обеспечить каждого человека базовым медицинским обслуживанием? Сможем ли мы построить открытые и доброжелательные сообщества? Сможем ли мы поддерживать мирные и чуткие отношения между жителями всех стран мира? Сможем ли мы действительно расширить права и возможности всех людей – женщин, детей, недостаточно представленных меньшинств, иммигрантов и людей без Интернета? Если наше поколение сделает вклад в правильные вещи, ответом на каждый из этих вопросов будет «да!». И мы надеемся, что мы добьёмся этого в течение твоей жизни.

Эти миссии – развитие человеческого потенциала и обеспечение равенства – потребуют нового подхода от всех, кто работает для их воплощения. Мы должны делать долгосрочные вклады в будущее в течение ближайших 25, 50 или даже 100 лет. Решение самых трудных проблем требует очень много времени, они не могут быть решены в краткосрочной перспективе. Мы должны непосредственно общаться с людьми, с которыми работаем. Мы не сможем предоставить людям возможности, не понимая нужд и желаний их сообществ. Мы должны развивать технологии, чтобы изменить мир. Многие организации вкладывают деньги в решение данных проблем, но наибольшего прогресса можно добиться через повышение продуктивности благодаря инновациям. Мы должны принимать участие в политике и пропаганде, чтобы формировать дискуссии. Многие организации не хотят этого делать, но, чтобы прогресс был устойчивым, нужно поддерживать его движением вперёд. Мы должны поддерживать самых сильных и независимых лидеров в каждой сфере. Сотрудничество с экспертами более эффективно для достижения нашей общей цели, чем попытки сделать что-то самостоятельно. Мы должны пойти на риски сегодня, чтобы научиться чему-то у будущего. Мы только встали на путь обучения, и пока многие вещи у нас не получаются, но мы будем слушать друг друга, учиться и продолжать совершенствоваться.

Наш опыт работы с персональным и коллективным обучением, доступом в Интернет и системой здравоохранения сформировал нашу философию. Наше поколение выросло в школьных кабинетах, где мы все изучали одно и то же с одной и той же скоростью, независимо от наших интересов и потребностей. Люди твоего поколения будут ставить перед собой цели в отношении того, кем они хотят стать, например, инженером, медработником или лидером сообщества. Вы будете обладать технологиями, которые будут понимать, каким образом вы лучше всего чему-нибудь научитесь и на что вам нужно обратить внимание. Вы сможете быстрее совершенствоваться в том, что вас больше всего интересует. Вам будет оказана необходимая помощь в самых трудных ситуациях. Вы будете изучать такие темы, которые сейчас даже не преподаются в школах. Ваши учителя также будут владеть более действенными инструментами и информацией, чтобы помочь вам достичь поставленных целей. Всё будет даже лучше. Школьники по всему миру смогут использовать в Интернете персонализированные средства обучения, даже если в их районе нет хорошей школы. Конечно, нужно будет что-то большее, чем просто технологии, чтобы все были в равных условиях в начале своего пути. Персонализированное обучение может быть единственным масштабным способом дать всем детям лучшее образование и больше равных возможностей. Мы начали разрабатывать эти технологии уже сегодня и добились многообещающих результатов. Учащиеся не только лучше справляются с тестами, но и получают навыки и уверенность в том, что они смогут выучить всё, что угодно. Мы только вышли на этот путь. Новые технологии и усовершенствованная система преподавания очень скоро будут помогать тебе при учёбе в школе. У нас с твоей мамой есть опыт преподавания, мы понимаем, как много нужно отдать сил, чтобы всё получилось. Нам нужно будет работать с самыми сильными лидерами в области образования, чтобы помочь школам по всему миру ввести систему персонализированного обучения. На пути достижения наших целей мы должны будем создавать новые технологии и воплощать в жизнь новые идеи. Без ошибок в первое время здесь не обойдётся, но мы будем на них учиться. Однажды мы представили тот идеальный мир, который сможем создать для вашего поколения. И мы осознали нашу ответственность, как общества, за то, чтобы сделать всё возможное для воплощения этой идеи в жизнь. Вместе мы сможем это сделать. Персонализированное обучение поможет учащимся не только в школах. Оно поможет обеспечить равные возможности для всех, кто подключён к Интернету.

Ваше поколение сможет использовать многие из своих величайших возможностей благодаря предоставлению каждому доступа в Интернет. Многие видят интернет только в качестве развлечения или способа коммуникации. Но для большинства людей в мире Интернет может быть просто спасательным кругом. Если в вашем районе нет хорошей школы, благодаря Интернету вы сможете получить образование. В Интернете есть большое количество информации о здоровье, которая помогает нам избегать болезней или растить детей здоровыми, если нет возможности пойти к хорошему врачу. Если рядом нет банка, Интернет предоставляет возможность воспользоваться некоторыми финансовыми услугами. Если вы живёте в не очень благополучной стране, Интернет предоставляет доступ к рабочим местам и другим возможностям. Интернет настолько важен, что на каждые 10 человек, получивших доступ в Сеть, 1 человек выходит из зоны бедности и создаётся одно новое рабочее место. Больше половины мирового населения – около 4 млрд людей – всё ещё не имеют доступа в интернет. Если ваше поколение сможет предоставить им доступ в Интернет, мы сможем вывести сотни миллионов людей из зоны бедности. Мы поможем сотням миллионов детей получить образование и спасём миллионы жизней, помогая людям избегать болезней. Это ещё одна долгосрочная цель, которую можно достичь с помощью развития технологий и партнёрства. Чтобы сделать Интернет более доступным и «подключить неподключённые зоны», нужно будет изобрести новую технологию. Также нашим правительствам, некоммерческим и коммерческим организациям нужно будет объединить свои усилия. Нужно будет взаимодействовать с сообществами, чтобы понимать их нужды. Хорошие люди будут по-разному видеть самый лучший путь вперёд, и мы перепробуем множество способов, прежде чем добьёмся успеха. Вместе мы сможем добиться успеха и создать равноправный мир.



Фото. Семья Марка Цукерберга

Технологии не могут решать проблемы лишь своим существованием. Создание лучшего мира начинается с создания сильных и здоровых сообществ. Перед детьми открываются лучшие возможности, когда они могут учиться. А учатся они лучше, когда здоровы. Здоровые дети растут в любящих семьях, полноценно питаются и живут в безопасной и стабильной обстановке. Дети, которые столкнулись с травматическим опытом в раннем возрасте, вырастают не такими здоровыми в физическом и умственном плане, как обычные дети. По результатам исследований, физические изменения в развитии мозга ведут к снижению познавательных способностей. Твоя мама в первую очередь является твоим врачом и учителем. Если у вас было не совсем счастливое детство, вам будет сложно раскрыть свой потенциал. Когда вам приходится задумываться, на какие средства купить еду или как заплатить за квартиру, или вы беспокоитесь о злоупотреблениях чем-либо, вам также будет сложно раскрыть свой потенциал. Если вы боитесь, что можете попасть в тюрьму, больше, чем не поступить в колледж из-за цвета вашей кожи, или что вашу семью депортируют из-за её правового статуса, или что вы можете стать жертвой насилия из-за вашей религиозной или сексуальной ориентации, гендерной идентификации, вам будет сложно раскрыть свой потенциал. Нам нужны учреждения, которые будут понимать, что все эти вопросы взаимосвязаны. Такова философия школы нового типа, которую создаёт твоя мама. Взаимодействуя со школами, медицинскими центрами, родителями и местными органами власти и обеспечивая детям хорошее питание и заботу с юных лет, мы увидим, что все эти несправедливости взаимосвязаны. Только потом мы сможем начать коллективно предоставлять каждому равные возможности. Полноценное развитие данной модели займёт очень много времени. Но на этом примере мы сможем показать, что развитие человеческого потенциала и обеспечение равноправия тесно связаны. Если мы хотим достичь и того, и другого, мы должны в первую очередь построить полноценные и здоровые сообщества.



Фото. Свадьба Марка Цукерберга и Присциллы Чан

Наше поколение должно сделать ещё очень много, чтобы ваше поколение могло жить в лучшем мире. Сегодня я и твоя мама обещаем посвятить свои жизни и внести свой вклад в решение данных проблем. Я буду продолжать работать в должности генерального директора Facebook ещё много-много лет. Но решение данных проблем настолько важно, что мы не можем ждать, пока ты повзрослеешь или мы станем ещё старше. Начав работу в молодом возрасте, мы надеемся увидеть её положительные результаты в течение всей нашей жизни. Ты стала первой из нового поколения семьи Чан-Цукерберг. И мы начнём претворять в жизнь инициативу Чан-Цукерберг, которая заключается в том, чтобы объединить людей по всему миру, чтобы силами большинства развить человеческий потенциал и содействовать равенству всех детей следующего поколения. Мы сфокусируем своё внимание на таких сферах, как персонализированное обучение, лечение болезней, объединение людей и создание сильных сообществ. На протяжении нашей жизни мы отдадим 99% наших акций – около 45 млрд долларов – чтобы выполнить эту миссию. Мы знаем, что это небольшой вклад по сравнению с ресурсами и талантами тех, кто уже работает для достижения этих целей. Но мы хотим сделать всё, что от нас зависит, работая вместе с многими другими людьми. Войдя в новый семейный ритм и вернувшись из наших отпусков по уходу за ребёнком, мы вскоре подробнее расскажем о том, что хотим сделать. Мы понимаем, что у тебя будет много вопросов, почему и как мы хотим этого добиться. Став родителями и начав новую главу нашей жизни, мы хотим выразить глубокую признательность всем, кто делает это возможным. Мы можем работать только благодаря сильному мировому сообществу за нашими спинами. Facebook создал ресурсы, которые помогают улучшать мир для будущего поколения. Каждый член сообщества под названием Facebook играют свою роль в достижении этой цели.



Фото. Марк Цукерберг, его родители и сестры