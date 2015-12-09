Прямой эфир

С 10 декабря на Минщине стартует новогодняя благотворительная акция «Наши дети»

09 декабря 2015 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 10 декабря на Минщине стартует новогодняя благотворительная акция «Наши дети». По традиции руководители  различных организаций и структур посещают многодетные, опекунские, приемные семьи, дома семейного типа, больницы, детские сады и вручают ребятам подарки. Традиционно активность проявляют общественные объединения, представители бизнеса. Притом год от года круг добровольцев расширяется.

Кроме сладких лакомств, для детей подготовлены игрушки, одежда, обувь, спортивный инвентарь. Во всех регионах пройдут новогодние представления для одаренных и талантливых детей. В рамках акции в Логойском районе будет открыт дом семейного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

 

# общество # Благотворительная акция

Другие новости рубрики

Все новости
«С любовью, Мама и Папа»: мотивирующее письмо Марка Цукерберга своей новорожденной дочке
09 декабря 2015 13:30

«С любовью, Мама и Папа»: мотивирующее письмо Марка Цукерберга своей новорожденной дочке

С 10 декабря национальный авиаперевозчик приостанавливает полеты в Шарм-эль-Шейх по коммерческим причинам
09 декабря 2015 13:23

С 10 декабря национальный авиаперевозчик приостанавливает полеты в Шарм-эль-Шейх по коммерческим причинам

Можно ли супругам составить совместное завещание?
09 декабря 2015 12:37

Можно ли супругам составить совместное завещание?