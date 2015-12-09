Новости Беларуси. С 10 декабря на Минщине стартует новогодняя благотворительная акция «Наши дети». По традиции руководители различных организаций и структур посещают многодетные, опекунские, приемные семьи, дома семейного типа, больницы, детские сады и вручают ребятам подарки. Традиционно активность проявляют общественные объединения, представители бизнеса. Притом год от года круг добровольцев расширяется.

Кроме сладких лакомств, для детей подготовлены игрушки, одежда, обувь, спортивный инвентарь. Во всех регионах пройдут новогодние представления для одаренных и талантливых детей. В рамках акции в Логойском районе будет открыт дом семейного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.