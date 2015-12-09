Новости Беларуси. Благодарность за плодотворную работу. Ветеранов агропромышленного комплекса Минщины поздравили в Молодечно. В районный Дворец культуры пригласили более четырех сотен заслуженных людей из всех районов области. Бывшие руководители колхозов, механизаторы и животноводы смогли встретиться все вместе, вспомнить прошлое и порадоваться успехам современного сельского хозяйства области.

Ветеранов АПК Минщины поздравил председатель облисполкома. Семен Шапиро рассказал передовикам о нынешних достижения аграриев центрального региона. Минщина — в лидерах по всем показателям агропромышленного комплекса среди регионов страны. И этот успех достигнут в том числе и благодаря работе предшествующих поколений аграриев. Ветераны АПК Минщины в торжественной обстановке получили благодарности и грамоты облисполкома, сообщили в программе «Минщины» на СТВ.