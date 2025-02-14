Белорусский язык и звучание саксофона. Алеся Державец рассказала, как создавалась песня «Шукай»

А вы знаете, как рождается история любви, где белорусский язык и музыка саксофона создают уникальную симфонию? Секретом мелодий, которые уносят в мир мечтаний, сегодня поделились наши гости. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алеся Державец, певица, и Андрей Клещев, саксофонист. Александр Меженный, ведущий:

Как пришла идея написать музыкальную композицию и туда Андрея пригласить с саксофоном?

Алеся Державец, певица:

Я вообще привыкла к вам в гости приходить с чем-нибудь интересненьким. В прошлый раз я была с балалайкой, а в этот раз мы с Андреем записали новую композицию. И, как мне кажется, я стараюсь выбирать все самое лучшее. Я считаю, что Андрей – это самый лучший саксофонист в нашей стране. Это все знают прекрасно, без какой-то лести, это абсолютная правда. Тем более мы с Андреем работали очень-очень много лет в оркестре. Я его очень хорошо знаю, поэтому для меня выбор был очевиден. Песня о любви, саксофон и Андрей Клещев.