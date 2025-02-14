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Белорусский язык и звучание саксофона. Алеся Державец рассказала, как создавалась песня «Шукай»

14 февраля 2025 11:53
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А вы знаете, как рождается история любви, где белорусский язык и музыка саксофона создают уникальную симфонию? Секретом мелодий, которые уносят в мир мечтаний, сегодня поделились наши гости.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алеся Державец, певица, и Андрей Клещев, саксофонист.

Александр Меженный, ведущий:
Как пришла идея написать музыкальную композицию и туда Андрея пригласить с саксофоном?

Белорусский язык и звучание саксофона. Алеся Державец рассказала, как создавалась песня «Шукай»-2

Алеся Державец, певица:
Я вообще привыкла к вам в гости приходить с чем-нибудь интересненьким. В прошлый раз я была с балалайкой, а в этот раз мы с Андреем записали новую композицию. И, как мне кажется, я стараюсь выбирать все самое лучшее. Я считаю, что Андрей – это самый лучший саксофонист в нашей стране. Это все знают прекрасно, без какой-то лести, это абсолютная правда. Тем более мы с Андреем работали очень-очень много лет в оркестре. Я его очень хорошо знаю, поэтому для меня выбор был очевиден. Песня о любви, саксофон и Андрей Клещев.

Белорусский язык и звучание саксофона. Алеся Державец рассказала, как создавалась песня «Шукай»-4

Для меня эта песня уникальна тем, что это моя первая авторская композиция на белорусском языке о любви. На самом деле, я очень много в последнее время пишу белорусские тексты, так как я готовлюсь к сольному концерту, который пройдет 28 ноября в Большом зале филармонии. И, конечно же, я готовлю программу очень разнообразную для того, чтобы людям было интересно, чтобы разного слушателя я могла затронуть чем-то. И песня «Шукай» – это что-то новенькое в моем репертуаре. То есть о любви у меня много песен, конечно же, на русском языке. Но я считаю, что мы должны создавать что-то новое, красивое, современное, чтобы люди слушали и белорусскую музыку, чтобы они ее любили.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Александр Меженный # Александр Стасевич # Юлия Самусенко

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