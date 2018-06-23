Белорусский союз женщин в 2019 году проведет общенациональный Форум матерей

Марианна Щеткина, председатель БСЖ, заместитель председатель Совета Республики:

В рамках государства у нас создана партнерская группа. И, конечно, без гражданского общества не достичь больших результатов. Что может сделать Белорусский союз женщин? Ведь Цели устойчивого развития говорят о здоровье, об образовании, о гендерном равенстве, о ликвидации неравенства, об экономическом развитии, о развитии территории. То есть это все те вопросы, которые волнуют каждого человека и каждую семью.