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Белорусский союз женщин в 2019 году проведет общенациональный Форум матерей

23 июня 2018 17:44
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Новости Беларуси. Такое решение 23 июня приняли в Молодечно, где прошла встреча активисток общественного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский союз женщин в 2019 году проведет общенациональный Форум матерей-1

Тема укрепления семейных ценностей и духовности звучала на фоне участия Беларуси в реализации Целей устойчивого развития.

Белорусский союз женщин в 2019 году проведет общенациональный Форум матерей-4

Марианна Щеткина, председатель БСЖ, заместитель председатель Совета Республики:
В рамках государства у нас создана партнерская группа. И, конечно, без гражданского общества не достичь больших результатов. Что может сделать Белорусский союз женщин? Ведь Цели устойчивого развития говорят о здоровье, об образовании, о гендерном равенстве, о ликвидации неравенства, об экономическом развитии, о развитии территории. То есть это все те вопросы, которые волнуют каждого человека и каждую семью.

Белорусский союз женщин в 2019 году проведет общенациональный Форум матерей-7

Участники встречи посетили выставку, которая отражает работу Белорусского союза женщин, и приняли участие в открытии международного пленэра «Молодечно Art-2018», посвященного Году малой родины.

# Женщины Беларуси # общество # Марианна Щеткина # Фотофакт

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