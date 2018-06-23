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Ващенко о выпускном Университета гражданской защиты МЧС: «Мы получаем огромную армию дипломированных специалистов»

23 июня 2018 14:19
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Новости Беларуси. Около двух сотен монет и фуражек 23 июня взлетели в воздух у здания Университета гражданской защиты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ващенко о выпускном Университета гражданской защиты МЧС: «Мы получаем огромную армию дипломированных специалистов»-1

Эта многолетняя и долгожданная традиция для выпускников. Лейтенантские погоны и дипломы получили и зарубежные специалисты МЧС. Это представители Азербайджана, Казахстана и Таджикистана. Всего в 2018 году к встрече с будущей профессией здесь подготовили около 500 человек. Поздравить офицеров пришли родные и близкие.

Ващенко о выпускном Университета гражданской защиты МЧС: «Мы получаем огромную армию дипломированных специалистов»-4

Николай Олесиюк, выпускник:
Больше всего запомнились, наверное, практические какие-то занятия – аварийно-спасательной подготовкой, практика в должности сначала пожарного спасателя, потом командира отделения, потом начальника дежурной смены, которые у нас проходили в учебной пожарной и аварийно-спасательной части. Запомнились некоторые выезды на пожары.

Ващенко о выпускном Университета гражданской защиты МЧС: «Мы получаем огромную армию дипломированных специалистов»-7

Наталья Наумова, выпускница:
Впечатления различные, эмоции переполняют. Я очень счастлива, что, наконец, выпустилась. Это новый этап моей жизни. Получила первое офицерское звание – лейтенант внутренней службы.

Ващенко о выпускном Университета гражданской защиты МЧС: «Мы получаем огромную армию дипломированных специалистов»-10

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Выпуск – это настоящий праздник. Это одно из самых торжественных событий для любого учебном заведения и для нашего, конечно. Мы получаем огромную армию дипломированных специалистов, которые завтра встанут в строй и будут решать очень сложные и ответственные задачи, оказывая помощь людям.

Ващенко о выпускном Университета гражданской защиты МЧС: «Мы получаем огромную армию дипломированных специалистов»-13

В честь выпуска здесь установили памятный знак. Церемония по традиции завершилась прощанием со знаменем и передачей первокурсникам символичной каски. А в качестве прощального аккорда – торжественный марш в общем строю.

# МЧС Беларуси # общество # Николай Олесиюк # Наталья Наумова # Владимир Ващенко # Фотофакт

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