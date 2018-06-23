«Машинам амортизаторы отрывало, а сейчас сказка»: в Гомеле привели в порядок дорожное покрытие

Жители Гомеля еженедельно жаловались на разбитые после зимы дороги. К началу лета удалось привести в порядок городские улицы, асфальтное покрытие которых вызывало столько нареканий у автомобилистов. Как результат – впервые с начала весны сегодня на телефон горисполкома не поступило ни одного звонка с жалобами на дороги.

Александр Сиваков, первый заместитель председателя Гомельского горисполкома: Действительно, в этом году очень тяжелая зима выдалась. Состояние наших дорог в начале года, весной оставляло желать лучшего. В настоящее время нашим дорожным трестом выполнен очень большой объем работ по текущему ремонту дорог. Поэтому сегодня ни одного звонка.

Юрий Никитенко, водитель автобуса:

Тут вообще был танкодром так называемый. На первой передаче чуть едешь, на машине амортизаторы отрывало. А сейчас сказка.

Тем не менее, основным вопросом, который волнует жителей полумиллионного Гомеля, остается благоустройство. И если некоторые проблемы можно решить в считанные часы – такие как ремонт скамеек, спортоборудования, то так же оперативно отремонтировать целый бассейн «Дельфин» в Гомеле вряд ли удастся. Но горожане не теряют надежды и напоминают о незавидной судьбе спортивного объекта городским властям.