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«Впервые за много лет такой праздник красивый». В Столбцах отмечают 425-летие города

23 июня 2018 17:37
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Новости Беларуси. Столбцы 23 июня празднуют день рождения. Городу – 425, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожалуй, впервые за всю историю на малой родине Якуба Коласа юбилей отмечают так масштабно. Точную дату основания населенного пункта удалось установить всего полгода назад.

«Впервые за много лет такой праздник красивый». В Столбцах отмечают 425-летие города-1

Все это время и потратили на подготовку к юбилею. Концерты, интерактивные площадки, исторические реконструкции сейчас сосредоточены на центральной площади и в парках. Работают ярмарки, гостей зазывают ароматом шашлыков и свежей выпечки. Также можно заглянуть на фотовыставку или в литературную гостиную. Взрослые и дети здесь читают белорусских классиков.

«Впервые за много лет такой праздник красивый». В Столбцах отмечают 425-летие города-4

Я горжусь, что живу в этом городе. Он великолепный, очень добрые люди, он красивый, благоустроенный.

«Впервые за много лет такой праздник красивый». В Столбцах отмечают 425-летие города-7

Праздник для людей, для города. Впервые за много лет такой праздник красивый. Люди счастливы, люди улыбаются.

«Впервые за много лет такой праздник красивый». В Столбцах отмечают 425-летие города-10

Юрий Горлов, председатель Столбцовского райисполкома:
У нас в районе имеется четыре филиала музея Якуба Колоса – четыре времени года. Мы все это воедино воплотили. Это будет визитной карточкой для всех приезжающих гостей, и просто будет радовать наших жителей.

«Впервые за много лет такой праздник красивый». В Столбцах отмечают 425-летие города-13

К праздничной дате в Столбцах обновили и реконструировали практически все исторические места. Появились новые арт-объекты, а фасады многоэтажек украсили граффити по мотивам колосовских произведений. Сам город, по словам местных жителей, стал еще более привлекательным для туристов.

# Праздничные даты # общество # Юрий Горлов # Фотофакт

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