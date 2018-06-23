«Впервые за много лет такой праздник красивый». В Столбцах отмечают 425-летие города

Новости Беларуси. Столбцы 23 июня празднуют день рождения. Городу – 425, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожалуй, впервые за всю историю на малой родине Якуба Коласа юбилей отмечают так масштабно. Точную дату основания населенного пункта удалось установить всего полгода назад.

Все это время и потратили на подготовку к юбилею. Концерты, интерактивные площадки, исторические реконструкции сейчас сосредоточены на центральной площади и в парках. Работают ярмарки, гостей зазывают ароматом шашлыков и свежей выпечки. Также можно заглянуть на фотовыставку или в литературную гостиную. Взрослые и дети здесь читают белорусских классиков.

Я горжусь, что живу в этом городе. Он великолепный, очень добрые люди, он красивый, благоустроенный.

Праздник для людей, для города. Впервые за много лет такой праздник красивый. Люди счастливы, люди улыбаются.

Юрий Горлов, председатель Столбцовского райисполкома:

У нас в районе имеется четыре филиала музея Якуба Колоса – четыре времени года. Мы все это воедино воплотили. Это будет визитной карточкой для всех приезжающих гостей, и просто будет радовать наших жителей.