Белорусский Красный Крест будет по-прежнему поддерживать нуждающихся

Белорусский Красный Крест остается верным своей миссии помогать людям. Несмотря на сложившиеся трудности, гуманитарная деятельность организации будет по-прежнему направлена на оказание поддержки нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с 1 декабря приостановила членство белорусской организации. Отстранение стало результатом невыполнения требования о снятии с должности генерального секретаря национального общества Дмитрия Шевцова. Из-за сложившейся ситуации Белорусский Красный Крест вынужден сократить объемы поддержки беженцев. Прекращено сотрудничество с некоторыми партнерами, которые помогали иностранцам, находящимся в нашей стране. Тем не менее белорусская организация продолжит свою благотворительную миссию.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Денежные средства шли на денежно-ваучерную поддержку, оплату различных мини-инициатив, на оплату медицинских услуг, если кто-то из мигрантов попадал в наши лечебные учреждения. Конечно, эта помощь будет прекращена. Но вместе с тем объемы помощи, которые оказывал Белорусский Красный Крест, не уменьшаются. Это предоставление жилья в наших кризисных центрах, если люди приехали на территорию Республики Беларусь и им негде остановиться, конечно, мы их размещаем.