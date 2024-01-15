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Белорусский Красный Крест будет по-прежнему поддерживать нуждающихся

15 января 2024 13:36
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Белорусский Красный Крест остается верным своей миссии помогать людям. Несмотря на сложившиеся трудности, гуманитарная деятельность организации будет по-прежнему направлена на оказание поддержки нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский Красный Крест будет по-прежнему поддерживать нуждающихся-1

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с 1 декабря приостановила членство белорусской организации. Отстранение стало результатом невыполнения требования о снятии с должности генерального секретаря национального общества Дмитрия Шевцова.

Из-за сложившейся ситуации Белорусский Красный Крест вынужден сократить объемы поддержки беженцев. Прекращено сотрудничество с некоторыми партнерами, которые помогали иностранцам, находящимся в нашей стране. Тем не менее белорусская организация продолжит свою благотворительную миссию.

Белорусский Красный Крест будет по-прежнему поддерживать нуждающихся-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Денежные средства шли на денежно-ваучерную поддержку, оплату различных мини-инициатив, на оплату медицинских услуг, если кто-то из мигрантов попадал в наши лечебные учреждения. Конечно, эта помощь будет прекращена. Но вместе с тем объемы помощи, которые оказывал Белорусский Красный Крест, не уменьшаются. Это предоставление жилья в наших кризисных центрах, если люди приехали на территорию Республики Беларусь и им негде остановиться, конечно, мы их размещаем.

Белорусский Красный Крест будет по-прежнему поддерживать нуждающихся-7

Белорусский Красный Крест все также готов обеспечивать беженцев всем необходимым: временным жильем, продуктами питания, одеждой. Кроме этого, благотворители продолжат помогать иностранцам с восстановлением документов и поиском работы в нашей стране.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Дмитрий Шевцов

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