Политический инцидент произошел в ФРГ. Фридрих Мерц не смог стать канцлером Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он провалился еще в первом туре голосования в Бундестаге. Его кандидатуру поддержали лишь 310 депутатов при необходимых 316.

Неудача Мерца стала первым случаем в истории ФРГ, когда будущий канцлер не смог набрать большинства голосов с первой попытки. Это означает и провал для возглавляемого им Христианско-демократического союза. Если бы политику удалось получить необходимое количество голосов, его сегодня же назначили бы главой Федерального правительства. Теперь, согласно Конституции, Бундестагу предстоит в течение 14 дней избрать Мерца или другого кандидата абсолютным большинством голосов.