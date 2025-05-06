В Туска бросили дымовую шашку на мероприятии к 80-летию освобождения страны

Неприятным инцидентом был подпорчен визит премьер-министра Польши в Нидерланды. Когда Дональд Туск решил выступить на мероприятии, посвященном 80-летию освобождение страны от фашистских захватчиков, кто-то бросил в политика дымовую шашку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавшего не остановило даже присутствие на сцене главы нидерландского правительства. В дело пришлось срочно вмешаться охране. Правоохранители довольно бесцеремонно увели политиков в безопасное место. После небольшой заминки мероприятие продолжилось. Премьер-министр Нидерландов принес Туску извинения за произошедшее. В свою очередь, польский премьер назвал поведение дебошира неподобающим.