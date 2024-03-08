Белорусские женщины ломают гендерные стереотипы! Как им это удаётся?

Сильные, смелые, целеустремленные. Они покоряют все новые вершины, доказывая, что для современной женщины нет ничего невозможного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Героини нашего следующего сюжета – яркий тому пример. Они прокладывают свою дорогу к успеху, ломая гендерные стереотипы и мотивируя других на свершения. Как им это удается? Тему продолжит Анна Корольчук. Единственный женский вертолетный экипаж Витебского аэроклуба. О чем мечтают девушки?

Небо, вертолет, девушки. Семь лет назад пилот Анна Манько и оператор Марина Конюшевская встретились за штурвалом Ми-2. Сегодня это единственный женский вертолетный экипаж Витебского аэроклуба. За плечами этой, казалось бы, хрупкой команды почти 400 часов налетов и тысячи отработанных упражнений. Им давно покорились «малая высота», «навигация», «слалом» и «развозка грузов».

Но мечтают не только о личных победах. Со дня на день у девушек начнется новый этап – подготовка к открытому чемпионату Беларуси по вертолетному спорту. Подруги понимают: соревноваться предстоит наравне с мужчинами. Поэтому в первую очередь их тактика нацелена на сохранение «холодного» ума.

Анна Манько, пилот женского вертолетного экипажа:

Приезжаем мы на аэродром в платье, можем даже на каблуках, переодеваем летную форму и приобретаем более мужские качества – концентрация – все, как положено. Марина Конюшевская, оператор женского вертолетного экипажа:

Девочки есть девочки. Можно быть красивой с бантиком и косичкой, собраться, переодеться, отработать все упражнения и обратно воплотиться в девушку. Нам никто не запрещает быть и сильной, и слабой одновременно. В этом баланс соблюден. Политик, спортсменка и управленец. Пообщались с директором Дворца водных видов спорта В кадре и за кадром она будет разной, но честной в обоих случаях. Ольга Степусь – руководитель уникального для Беларуси спортивного объекта мирового уровня – Дворца водных видов спорта. Работает с первого дня. Путь длиной в 14 лет – от инструктора до директора. Это история про сильного руководителя-женщину без гендерных стереотипов.

Ольга Степусь, директор Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта:

Я занималась баскетболом на профессиональном уровне – это мой вид спорта. Я командный игрок, и для себя я четко расставляю приоритеты и понимаю, что сегодня время команд и сегодня в одиночку олимпийского чемпиона не подготовить, не подготовить спортсмена высокого уровня.

Брестский дворец водных видов спорта – это главная площадка для международных и национальных стартов и место, где воспитывают чемпионов. Золотая рыбка белорусского плавания, рекордсменка Анастасия Шкурдай вышла из этой воды. Из последних наград – бронза на чемпионате мира в Катаре. Ольга Степусь:

Спортивный результат возможен только тогда, когда работает сильная слаженная команда. Мы многие годы создавали возможность, чтобы спортсмен сегодня себя чувствовал здесь как дома и любой посетитель чувствовал как дома.

Это про Ольгу в кадре, а за кадром – мастер спорта по баскетболу и дипломированный тренер-педагог, который по-прежнему тренирует группы и мотивирует на спорт. Или так непринужденно разговаривает с известным спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым о потенциале белорусского плавания. Как приятно встретиться с очаровательной блондинкой из Бреста. Всячески поддерживаю белорусское плавание. Белорусское плавание № 1.

«Мы растим чемпионов» – девиз по жизни и в профессии перешел в избирательный. Ольга Степусь – отныне депутат Палаты представителей. В этом созыве треть законодателей – женщины. И на этом поприще будет отстаивать интересы белорусских чемпионов на международной арене и национальную идею, что спорт доступен для каждого.

Ольга Степусь:

В первую очередь подготовка спортивного резерва. Спортсменов высокого класса. Спорт высших достижений, паралимпийский спорт, олимпийское движение и программы в части образования, науки, подготовки кадров высшей научной квалификации. Ничего не зная о легпроме, сразу начала масштабный ребрендинг. Руководить предприятия «Коминтерн»

Первые шаги в своей карьере Ксения Пантюхова сделала еще в 18 лет. За работой контрольным мастером последовал большой опыт бухгалтерской службы и госуправления. В 2020-м она возглавила швейное предприятие, которое на протяжении ста лет занималось производством мужских костюмов.

Ксения Пантюхова, генеральный директор предприятия «Коминтерн»:

Увидела команду профессионалов, что предприятие имеет такой потенциал огромный. В качестве трудовых ресурсов, профессиональных здесь просто огромнейший опыт – конструкторы, технологи. Не хватало, чтобы идти в ногу со временем, понять новые веяния.

Ничего раньше не зная о легкой промышленности, она сразу оценила ресурсы и начала масштабный ребрендинг. Новым витком в развитии фабрики стал запуск женской линии одежды. Активный руководитель чувствовала нишу – современные бизнес-леди хотят элегантный и разнообразный гардероб. Она же стала лучшим промоутером своего бренда.

Ксения Пантюхова:

Я по совместительству тут подрабатываю тестировщиком и моделью на художественных советах. Я проверяю нашу одежду, мы отшиваем ее в моем размере первый вариант. Практикуем экспериментальную носку, чтобы видеть, как ведет себя ткань в носке, чтобы не было стыдно перед покупателями.

– Я так понимаю, что на любых мероприятиях вы лучшая реклама своего же.

– Абсолютно верно, я ношу только свою одежду.