ГАИ усилила контроль за соблюдением ПДД на дорогах в праздники – что в фокусе внимания?

В праздничные дни наряды ДПС усиливают контроль за соблюдением правил. Пьяному и бесправному не место на дороге. Под таким девизом стартовала профилактическая акция Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рейд с сотрудниками ГАИ направилась и наш корреспондент Алина Мычко.

Наряды дежурят по всей Беларуси. Причем точки их расположения постоянно меняются. Объехать такой патруль, свернуть и скрыться – шансы невелики. Не спасет и третья полоса. У специалистов глаз наметан: нарушителей видят еще далеко на подъезде. Рейд только начался, а в сети ГАИ уже попали первые недобросовестные водители.

– Техосмотр прошли?

– Нет.

– Почему?

– Не успел.

– Это же ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения.

Нарушения в основном несерьезные. Пренебрегают, к примеру, ремнями безопасности. В таких случаях инспекторы ограничиваются устными замечаниями. Рейды, как правило, проходят ночью. Но водителям не стоит расслабляться и днем: в эти дни ГАИ будет проводить внезапные точечные проверки.