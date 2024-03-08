ГАИ усилила контроль за соблюдением ПДД на дорогах в праздники – что в фокусе внимания?
В праздничные дни наряды ДПС усиливают контроль за соблюдением правил. Пьяному и бесправному не место на дороге. Под таким девизом стартовала профилактическая акция Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рейд с сотрудниками ГАИ направилась и наш корреспондент Алина Мычко.
Наряды дежурят по всей Беларуси. Причем точки их расположения постоянно меняются. Объехать такой патруль, свернуть и скрыться – шансы невелики. Не спасет и третья полоса. У специалистов глаз наметан: нарушителей видят еще далеко на подъезде. Рейд только начался, а в сети ГАИ уже попали первые недобросовестные водители.
– Техосмотр прошли?
– Нет.
– Почему?
– Не успел.
– Это же ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения.
Нарушения в основном несерьезные. Пренебрегают, к примеру, ремнями безопасности. В таких случаях инспекторы ограничиваются устными замечаниями. Рейды, как правило, проходят ночью. Но водителям не стоит расслабляться и днем: в эти дни ГАИ будет проводить внезапные точечные проверки.
Иван Яцкевич, заместитель начальника ОГАИ Октябрьского РУВД Минска:
У нас запланировано не менее шести точек. Выбирать будем в зависимости от времени и интенсивности движения. В ночную пору становятся актуальными такие нарушения, как движение транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении. То есть наши старые, добрые, любимые техосмотры. Решают передвигаться именно ночью. Помимо этого будем уделять особое внимание все-таки водителям, которые пытаются управлять автомобилями, не имея на то специального права.
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