Как мужчины готовятся к 8 Марта и чего ждут девушки? Узнали у жителей столицы

8 Марта – это день, когда мужчины, не скупятся на поздравления и сюрпризы. Самый ходовой товар сегодня, конечно, цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но не только ими белорусы готовы удивлять любимых. Какими подарками в женский день мужчины покоряли сердца своих дам, знает Глеб Прокофьев.

Для Екатерины Самкевич подарок в женский день выбирают всей семьей. Тем не менее последнее слово за дамой. Дарить любимой на 8 Марта ювелирные украшения у Михаила уже традиция. В этот раз остановили выбор на изящном браслете. За 6 лет брака мужчина знает, чем угодить своей женщине.

Михаил Самкевич:

Я ее каждый день удивляю, поэтому даже не знаю – все будет происходить экспромтом.

В торговых центрах сегодня немало посетителей. 8 Марта – это своеобразный тест-драйв мужчин на щедрость и чуткость. На что только не пойдешь ради дамы сердца.

Ой, ребята, я уже вчера удивил – подарил цветочки. Цветочки? Тюльпаны, это же день весны, красоты.

– Любовь…

– А подарки какие-то подготовили?

– Секрет. Для единственной и неповторимой нужно что-то особенное. Повезло тем, кто знает, что хочет его женщина.

– Какие подарки хотели бы от своего мужчины получить?

– Любовь.

– А что-нибудь материальное?

– Материальное… Поход в ресторан, наверное.

Хотелось бы что-нибудь красивое, но точно цветы. Лично я хотела бы кроссовки.

– Цветы.

– А кроме цветов что-нибудь заказывали?

– Хотелось бы еще Airpods.

– Каких подарков ждете от мужчин?

– А мы уже получили.

– Мы пылесос и цветы от папы получили.

8 Марта сложно представить женщину без цветов. Букеты сегодня передают весеннее настроение и теплые чувства.