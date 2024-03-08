Как мужчины готовятся к 8 Марта и чего ждут девушки? Узнали у жителей столицы
8 Марта – это день, когда мужчины, не скупятся на поздравления и сюрпризы. Самый ходовой товар сегодня, конечно, цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но не только ими белорусы готовы удивлять любимых.
Какими подарками в женский день мужчины покоряли сердца своих дам, знает Глеб Прокофьев.
Для Екатерины Самкевич подарок в женский день выбирают всей семьей. Тем не менее последнее слово за дамой. Дарить любимой на 8 Марта ювелирные украшения у Михаила уже традиция. В этот раз остановили выбор на изящном браслете. За 6 лет брака мужчина знает, чем угодить своей женщине.
Михаил Самкевич:
Я ее каждый день удивляю, поэтому даже не знаю – все будет происходить экспромтом.
В торговых центрах сегодня немало посетителей. 8 Марта – это своеобразный тест-драйв мужчин на щедрость и чуткость. На что только не пойдешь ради дамы сердца.
Ой, ребята, я уже вчера удивил – подарил цветочки. Цветочки? Тюльпаны, это же день весны, красоты.
– Любовь…
– А подарки какие-то подготовили?
– Секрет.
Для единственной и неповторимой нужно что-то особенное. Повезло тем, кто знает, что хочет его женщина.
– Какие подарки хотели бы от своего мужчины получить?
– Любовь.
– А что-нибудь материальное?
– Материальное… Поход в ресторан, наверное.
Хотелось бы что-нибудь красивое, но точно цветы. Лично я хотела бы кроссовки.
– Цветы.
– А кроме цветов что-нибудь заказывали?
– Хотелось бы еще Airpods.
– Каких подарков ждете от мужчин?
– А мы уже получили.
– Мы пылесос и цветы от папы получили.
8 Марта сложно представить женщину без цветов. Букеты сегодня передают весеннее настроение и теплые чувства.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Площадка у железнодорожного вокзала в Минске. Здесь сегодня с самого утра ажиотаж. Выбор цветов огромный. Прямо глаза разбегаются.
Какие букеты предпочитаю покупать мужчины, смотрите в сюжете.