Миллионы в TikTok, Петрович хвалит – студенты смиловичского колледжа делают шедевры из жести

Пока продавцы удивляют разнообразием сортов, видов и оттенков живых цветов, в смиловичском колледже придумали свою альтернативу привычным презентам на 8 Марта. Ребята «сварили» розы из жести и стали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кому достались необычные подарки, узнала наш корреспондент Диана Головач.

Это пошаговое пособие по созданию оригинальных роз в TikTok набрало уже более пяти миллионов просмотров. Идейный вдохновитель неординарных подарков и создатель контента – мастер производственного обучения смиловичского колледжа Александр Мишков. Необычные задумки поддерживают и реализуют его ученики. Некоторые ребята даже целенаправленно поступали сюда, когда увидели Петровича в трендах TikTok.

Никита Янчик, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

Смотрел TikTok и мне попался такой замечательный тиктокер и мастер, как Александр Петрович. И решил поступить в этот прекрасный Смиловичский государственный колледж.

Александр Мишков, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:

Это вообще идея была такая спонтанная. После 23 февраля мне пришла в голову идея, почему бы всему женскому коллективу нашего прекрасного колледжа не сделать по цветочку. Я предложил ребятам, они вполне согласились. Я не ожидал, что будет желание такое большое.

Невероятное сочетание красоты природы и холодного металла. Королева цветов – роза – подарок, который придется по душе любой женщине. Сейчас в железной оранжереи около 150 цветов. На создание одного экземпляра уходит порядка 40 минут. Процесс – трудоемкий и ресурсозатратный, но не менее интересный.

Вадим Андросик, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

Конечно, трудности были. То на двух болгарках щетки сточатся, то в баллонах газ закончится. За баллонами аж в Минск ездили. Со снабжением были проблемы, но их удавалось быстро решить.

В колледже специалистов сварщиков не обучают. Создание металлических шедевров – собственная инициатива. В арсенале символы года из подручных материалов и наглядные образцы.

Никита Данилевич, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

Это еще пошло от Дракона, когда мы с Артемом Юрьевичем его делали. Мне достаточно понравилось работать с болгаркой, со сваркой и закрутилось, можно сказать. Одногруппники радуются, мама то же самое, комментарии читает постоянно. Хвалят, с работы мамы то же самое, Петрович хвалит.