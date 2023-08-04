Рысик в подарок каждому! Узнали главные секреты проведения II Игр стран СНГ. Анонс «Специального репортажа»

Грандиозно, феерично и незабываемо. Впервые в истории страны!

Этот сюрприз еще в нашей стране не показывали.

У нас более 250 волонтеров. Они будут создавать цветными коробами рисунки.

Тысячи человек вовлечены в мультифорум, и каждый получит приз.