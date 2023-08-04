Рысик в подарок каждому! Узнали главные секреты проведения II Игр стран СНГ. Анонс «Специального репортажа»

Грандиозно, феерично и незабываемо. Впервые в истории страны!
Грандиозно, феерично и незабываемо. Впервые в истории страны!
Этот сюрприз еще в нашей стране не показывали.
Открытие II Игр стран СНГ пройдет на 15-тысячной «Минск-Арене».
У нас более 250 волонтеров. Они будут создавать цветными коробами рисунки.
Тысячи человек вовлечены в мультифорум, и каждый получит приз.
Наши организаторы II Игр стран СНГ будут дарить маленьких Рысиков каждому призеру. Плюс еще пакет с подарками.
10 городов, 20 видов спорта и более 1 600 наград. «Специальный репортаж» на СТВ смотрите 4 августа в 20:40.