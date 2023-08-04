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Рысик в подарок каждому! Узнали главные секреты проведения II Игр стран СНГ. Анонс «Специального репортажа»

04 августа 2023 11:59
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Грандиозно, феерично и незабываемо. Впервые в истории страны!

Рысик в подарок каждому! Узнали главные секреты проведения II Игр стран СНГ. Анонс «Специального репортажа»-1

Этот сюрприз еще в нашей стране не показывали.

Открытие II Игр стран СНГ пройдет на 15-тысячной «Минск-Арене».

Рысик в подарок каждому! Узнали главные секреты проведения II Игр стран СНГ. Анонс «Специального репортажа»-4

У нас более 250 волонтеров. Они будут создавать цветными коробами рисунки.

Тысячи человек вовлечены в мультифорум, и каждый получит приз.

Рысик в подарок каждому! Узнали главные секреты проведения II Игр стран СНГ. Анонс «Специального репортажа»-7

Наши организаторы II Игр стран СНГ будут дарить маленьких Рысиков каждому призеру. Плюс еще пакет с подарками.

Рысик в подарок каждому! Узнали главные секреты проведения II Игр стран СНГ. Анонс «Специального репортажа»-10

10 городов, 20 видов спорта и более 1 600 наград. «Специальный репортаж» на СТВ смотрите 4 августа в 20:40.

# Игры # общество # Фотофакт

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