Белорусские врачи поменяли подход к тестированию. Хроника коронавируса за 4 апреля

Новости Беларуси. Почти 3 миллиона рублей и около 30 тысяч евро поступили на благотворительный счет Минздрава Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, он был открыт по многочисленным обращениям от бизнесменов, резидентов Парка высоких технологий, промышленных предприятий и просто неравнодушных граждан. Как сообщили в медицинском ведомстве, на эти средства будут закуплены защитные костюмы для персонала, который сейчас занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекцией.