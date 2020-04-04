Белорусские врачи поменяли подход к тестированию. Хроника коронавируса за 4 апреля
Новости Беларуси. Почти 3 миллиона рублей и около 30 тысяч евро поступили на благотворительный счет Минздрава Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, он был открыт по многочисленным обращениям от бизнесменов, резидентов Парка высоких технологий, промышленных предприятий и просто неравнодушных граждан. Как сообщили в медицинском ведомстве, на эти средства будут закуплены защитные костюмы для персонала, который сейчас занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекцией.
По последним данным, 394 белоруса с этим диагнозом сейчас находятся в стационарах. Заболевание в основном протекает в лёгкой и средней форме тяжести. 41 человек уже полностью выздоровел. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
В Витебской области за минувшие сутки нет новых случаев COVID-19. Есть предварительно положительные результаты анализов, которые сейчас находятся в работе. Они перепроверяются. Напомним, в Витебске накануне было организовано более 100 кислородных точек.
В целом же в стране насчитывается более 2 тысяч аппаратов ИВЛ. О готовности медицинского оборудования рассказывают и сами медики (смотрите видео).
Медсестра Витебской областной инфекционной больницы: огромное спасибо всем, кто оказывает нам материальную помощь
Белорусские врачи также поменяли свой подход к тестированию на коронавирусную инфекцию: теперь проверку пройдут пациенты, которые болеют пневмонией средней степени тяжести. Это позволит медикам создать более достоверную картину заражений и вовремя принять профилактические меры, отследить контакты первого и второго уровня.
Эффективность работы белорусских врачей оценят и международные эксперты. 7 апреля Беларусь посетит миссия Всемирной организации здравоохранения.
На протяжении недели специалисты будут анализировать актуальность принимаемых мер, изучать клинические протоколы и подходы к оказанию помощи. Пригласить международных экспертов поручил Александр Лукашенко (здесь подробнее).