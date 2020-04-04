В этот день нужно освящать семена. Народные приметы на первую декаду апреля

6 апреля – Захарий Постник. В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами, чтобы выгнать нечистую силу, рассказали в программе «Плюс-минус». Наблюдали и за погодой. Если ночь тёплая – весна будет дружная.

Почти без дождей и до +20. Синоптики рассказали о погоде на неделю

7 апреля – Благовещенье. Считалось, что в этот день сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. Потому появилась традиция освящать накануне праздника семена. Если на Благовещенье дождь – родится рожь, а если гроза – будет урожай орехов.

9 апреля – Матрена Настовица. Люди примечали: если птица кричит с вечера – будет ясно; если летит низко – долго простоят сухие дни.