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В этот день нужно освящать семена. Народные приметы на первую декаду апреля

04 апреля 2020 17:18
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6 апреля – Захарий Постник. В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами, чтобы выгнать нечистую силу, рассказали в программе «Плюс-минус». Наблюдали и за погодой. Если ночь тёплая – весна будет дружная.

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7 апреля – Благовещенье. Считалось, что в этот день сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. Потому появилась традиция освящать накануне праздника семена. Если на Благовещенье дождь – родится рожь, а если гроза – будет урожай орехов.

9 апреля – Матрена Настовица. Люди примечали: если птица кричит с вечера – будет ясно; если летит низко – долго простоят сухие дни.

В этот день нужно освящать семена. Народные приметы на первую декаду апреля-1

# Погода в Беларуси # общество

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