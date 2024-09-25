Белорусские военные развивают технологии производства беспилотников и борьбы с ними

Держать руку на пульсе и ответить на вызовы, если придется – к любому сценарию развития событий должны быть готовы белорусские военные. Требование Главнокомандующего Александра Лукашенко. В излишней детализации оно не нуждается, ведь сегодня программу действий задают современные вооруженные конфликты – к сожалению, за опытом далеко ходить не нужно. Накануне главе государства продемонстрировали более 30 новинок военно-промышленного комплекса – как беспилотные летательные аппараты, так и средства для борьбы с ними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства продемонстрировали одну из последних модификаций многофункционального беспилотного авиационного комплекса «Буревестник». Его основные отличия в предназначении. Теперь он разведывательно-ударный. Способен поднять груз массой до 80 килограмм и осуществлять запуск из-под пилонов крыла двух дронов-камикадзе для высокоточного поражения целей. Кроме этого, новые оптические системы позволяют проводить видеомониторинг днем и ночью с обнаружением объектов на расстоянии до 15 километров, определяя их точные координаты. Дрон востребован не только на внутреннем рынке. Среди заказчиков и Вьетнам, и Индия. Еще одна новинка от научно-производственного центра – беспилотник с вертикальным взлетом.

Юрий Яцына, директор РУП «НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси:

Vertical take-off landing – беспилотник, который поднимается вертикально, переходит в маршевый режим на двигателе внутреннего сгорания, летает до 6 часов с радиусом 10 и 50 в 80 км. На такой беспилотный летательный аппарат у нас поступило много заказов от различных зарубежных стран, в том числе есть запросы внутренних потребителей.

Без беспилотников современная война невозможна – и это уже военная аксиома XXI века. При этом крайне маневренная и малогабаритная техника должна быть максимально своей как в исполнении, так и в разнообразии видов: разведывательные, ударные, FPV-дроны, смешанного назначения. На этом и настаивает Александр Лукашенко – свое и качественное. В Беларуси уже выпускают беспилотники с учетом опыта СВО, которые применяют белорусские Вооруженные Силы. В июле начались поставки ударного беспилотника «Чекан-В» – это отечественный аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет». Параллельно в стране нужно наращивать эффективность средств радиоэлектронной борьбы. В комплексе это позволит противостоять вызовам, а главное – быть готовым отразить угрозы. Все решают кадры и их подготовка. Через тренировочный центр операторов дронов в Березе проходят до полутысячи военнослужащих со всей страны. В центре параллельно развивают собственное производство крылатых по российскому опыту. Лукашенко: без беспилотников ни о какой победе разговора быть не может.

Сборочный цех укомплектовали 3D-принтерами, фрезерным станком с программным управлением, а также ноутбуками для программирования будущих FPV-дронов. Аналогичный цех по сборке можно развернуть даже в полевых условиях на базе автомобиля. На изготовление одного дрона уходит несколько часов.

Дмитрий Кудрявцев, начальник 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов:

Это, с одной стороны, микрозавод. Здесь предусмотрены места как для производства для Вооруженных Сил беспилотных летательных комплексов, так и для обучения специалистов производству их, чтобы они могли уже это производить в своих воинских частях. По своей сути, FPV-дрон предназначен для одного вылета. То есть это, как считается, барражирующий боеприпас. Он выполняет вылет, поражает цель, на этом с ним прощаемся, изготавливаем новый дрон.