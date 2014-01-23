Житель Барановичей военный «ЗИЛ» переоборудовал в баню на колесах

Новости Беларуси, В такой мороз по-настоящему согреться поможет только баня. Компании друзей из Барановичей в баню ходить не нужно – она приезжает к ним сама. Парную организовали в кузове армейской машины «ЗИЛ». После «банного тюнинга» здесь все как в самой настоящей русской: печка, деревянные стены, полки.

Запах березовых дров, уютная комната отдыха, живописное месторасположение и парилка на 6 человек. Эта баня могла бы удовлетворить вкус и самого взыскательного любителя попариться. Но у этой бани есть еще одно неоспоримое достоинство: ее всегда можно взять с собой.

Александр Ракач, мастер:

С друзьями выбираемся на отдых летом, зимой. С экстремальными ребятами где-то в снежок, в прорубь поплавать. Летом – на озеро с детьми. Им тоже весело попрыгать в воду. Можно даже с машины. Машина – вездеход.

«Каждое 31 декабря мы с друзьями идем в баню». Крылатая фраза из известного всем фильма для Александра Ракача – стиль жизни. История необычного изобретения, «парилки на колесах», тоже началась в жарко натопленной бане. Тогда в идею переоборудования военного грузовика никто из друзей Александра просто не поверил.

Александр Ракач, мастер:

Берем дрова и растапливаем печку. Дрова желательно березовые.

Проект этот сам сооружал. Ничего такого в Интернете нет. Все маленькие. В основном все делалось на парилку, чтобы она была большая. К парилке нужна и комната отдыха.

После 9 месяцев непростой кропотливой работы обычный кузов армейского «ЗИЛа» превратился в настоящую русскую баню. После «банного тюнинга» стандартная комплектация грузовика существенно расширилась: теперь в нее входят парная с березовыми вениками – все необходимое для «банного» ритуала. Но главное – месторасположение самой парной можно менять в зависимости от настроения и погоды. Сам хозяин уверяет: теперь даже в гости ездит со своей лазней.

Александр Ракач, мастер:

В баке вода греется. Баки смежные. Тут еще на 200 литров стоит. Вода циркулирует.

Благодаря продуманному инженерному решению «раскочегарить» мобильную парилку можно до привычных «банных» 120 градусов: час-полтора и готово.

Игорь Кирногий:

Переполняют эмоции. Классно все, здорово, на природе. Мечтали о такой. Я люблю баню, но таких классных ощущений еще не было.

«Банемобиль» – ноу-хау барановичского Кулибина – все еще в стадии доработки. В ближайших планах – прицеп, в котором к месту отдыха в любой точке Беларуси можно будет доставить все необходимое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.