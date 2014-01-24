Пассажиры-льготники для проезда в транспорте Минска получат именные пластиковые билеты с фотографией

Новости Беларуси. Автоматизированная система оплаты проезда в Минске для пассажиров-льготников будет проводиться на особых условиях. «Бесплатники» получат именные пластиковые билеты с фотографией. Для этого во всех районах столицы откроются специальные пункты выдачи. Обладатели личной карты будут прикладывать ее к валидатору, как и обычные электронные проездные.

Уже разработан и утвержден дизайн персональных карт, а их введение – достаточно близкая перспектива.

В Минске – 160 тысяч школьников, более 250 тысяч инвалидов, участников Великой Отечественной войны и других граждан, имеющих льготы на проезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.