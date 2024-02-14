Почему у людей появляется зависимость от сладкого? Ответил диетолог

Конфетами сыт не будешь. Но что делать, если не можешь устоять перед плиткой шоколада или пачкой зефира? Можно ли это назвать зависимостью и когда пора обращаться к специалисту?

Светлана Чернушевич, диетолог:

Если мы все время ориентируемся на такую модель поведения: я съел что-то основное, потом я обязательно заканчиваю это дело десертом – конечно же, это будет провоцировать желание съедать эти десерты все чаще и чаще, а потом это может превратиться даже в такую модель, что человек очень скромные основные приемы пищи оставляет, дабы оставить себе резерв, чтобы он смог съесть тот же самый десерт.

Десерт – награда за съеденное. Однако за этим следует кусочничество, которое со временем приведет к проблемам не только с фигурой, но и здоровьем в целом.