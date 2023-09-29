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Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка

29 сентября 2023 12:11
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Диана Лещенко, корреспондент:
Надели обвязку, прошли инструктаж и готовы к полету.

Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка-1

В разгаре сезон пожаров – и спасатели, в том числе при помощи авиации, мониторят ситуацию. МЧС Беларуси прямо сейчас помогает держать под контролем обстановку не только в нашей стране, но и за рубежом. Наши спасатели с начала лета работают в Турции.

Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка-4

Алексей Круш, начальник авиационной поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС Беларуси:
Наши ребята дежурят круглосуточно на аэродроме Липки, чтобы они были готовы выполнять любые задачи. Мы постоянно выполняем тренировки по авиационному поиску, спасанию. Соответственно, выполняем десантирование парашютным способом, беспарашютным (при помощи веревок) различных спусковых систем. Выполняем эвакуацию пострадавших.

Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка-7

И самый первый этап важный этап при спасении – надежная техника и опытный пилот. К слову, с этим проблем нет.

Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка-10

Кирилл Денисенко, заместитель начальника ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС Беларуси:
Сегодня на вооружении у авиации МЧС состоит 24 воздушных судна. Такие типы, как Ми-26 это самый большой грузоподъемный вертолет в мире. Самый массовый вертолет – это Ми-8. Вертолеты Ми-2, самолеты Ан-2 и самолеты французского производства AS355.

Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка-13

Для понимания: у самолета несколько винтов, и каждым их них нужно управлять. От этого зависит маневрирование. Кроме того, вертолет, как правило, в разы легче самолета, потому более чувствителен к порывам воздуха и погодным капризам.

Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка-16

Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС Беларуси:
Вертолет – это не самолет, он немножко сложнее в пилотировании. Если два шарика друг на друга поставить, они тяжело будут стоять, не устоят, постоянно нужно регулировать. Здесь то же самое – постоянно нужно держать под контролем. Система неустойчивая. Поэтому требует постоянного вмешательства. Между тем, это самое первое, чему летчик должен научиться, чтобы выполнять дальнейшие полеты,висение вертолета.

Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка-19

Следующий важный момент – навыки спуска по лебедке. Когда самолет парит над землей, его лопасти рассекают воздух и трутся об него. Из-за этого возникает физический процесс трения. В этот момент образуется статическое электричество, или статика. И именно эта энергия может ударить, словно большой разряд тока, если держать лебедку без понимания заземления. Разумеется, спасатели и этот закон физики знают.

Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка-22

Также сотрудники МЧС владеют и техникой спуска по веревке, с парашютом.

Алексей Круш:
Выполняли парашютные прыжки с высоты 3 000 метров. Первая цельточность приземления, ребята тренируются приземляться в заданный район с максимальной точностью, учатся управлять своим телом в свободном падении. Это идет как прикладной вид спорта, заодно ребята учатся действовать в различных внештатных ситуациях.

Когда падаешь с высоты с парашютом, воздух из-за большой скорости по плотности напоминает воду. Сделать полноценный вдох невозможно, и спасатели дышат через зубы.

Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка-25

Кроме того, в учениях и спасениях принимают участия и четвероногие друзья со своими хозяевами из кинологической службы. В этот раз свои умения показывала Тая – это золотистый лабрадор. Четко и уверенно по команде лапа за лапой ступала по вертолету, чтобы выпрыгнуть и помочь.

Белорусские спасатели учат работать в воздухе даже своих собак! Посмотрите, как проходит тренировка-28

В общем, работа спасателей – командная, требующая жесткой физической подготовки и заурядной смекалки.

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# МЧС Беларуси # общество # Диана Лещенко # Сергей Галожин # Фотофакт

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