Каково быть человеком, который спасает жизни? Узнали у «Минчанина года» Михаила Войтецкого

Одно из важных событий начала осени – День города Минска. Традиционно на праздники проходит церемония вручения звания «Минчанин года». Так оценивают личный вклад лучших горожан в социально-экономическое развитие нашей столицы. Среди лауреатов те, кто предан профессия, ежедневно вносит свой вклад, чтобы Минск был краше, лучшие комфортнее. И своим энтузиазмом заряжают других. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь один из победителей ежегодной премии Михаил Войтецкий, заместитель начальника отдела надзора профилактики Минского городского управления МЧС. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Примите наше поздравление с таким почетным званием. Как вам в новой должности? О получении почетного звания «Минчанин года»

Михаил Войтецкий, заместитель начальника отдела надзора и профилактики Минского городского управления МЧС:

Совпало так, что почетное звание и новая должность – был назначен только накануне Дня города. И одновременно с этим почетное звание «Минчанин года». Екатерина Яцкевич:

Ожидали? Михаил Войтецкий:

Конечно, не ожидал. Очень благодарен за то, что так высоко оценили мои старания. Юрий Царев, ведущий:

Есть за что. Когда безопасность – это профессия, это накладывает очень серьезную ответственность и на рабочий день, и на образ мышления. Расскажите немножко, как вы пришли в профессию.

Михаил Войтецкий:

После школы думал, куда поступать, и все-таки принял для себя решение, что хочу работать в этой сфере, стать спасателем, где-то помогать людям. И поступил, тогда был еще Командно-инженерный институт МЧС. Сегодня это Университет гражданской защиты. Отучился четыре года и начал работать. Юрий Царев:

Со студенческой скамьи и уже до такой высокой должности. Михаил Войтецкий:

Так и было. Екатерина Яцкевич:

Сколько прошло времени? Михаил Войтецкий:

В 2014 году выпустился из университета. Екатерина Яцкевич:

Практически 10 лет. В следующем году будет 10 лет. Это лето выдалось непростым, было много происшествий, к сожалению. Все равно из каждого утюга звучит, как защищать себя на воде, в лесу. Почему, на ваш взгляд, происходят все равно несчастные случаи? Почему, несмотря на профилактику, происходят несчастные случаи?

Михаил Войтецкий:

К сожалению, никто не застрахован от пожара, возгораний, других чрезвычайных ситуаций. Но все, что в наших силах, мы стараемся делать, напоминать людям, максимально профилактировать. Я думаю, сами слышите из каждого угла, на каждом билборде, даже на каждой детской площадке: старайтесь соблюдать правила пожарной безопасности. Юрий Царев:

Я думаю, что профилактика очень важна и очень нужна. Просто есть еще только понятие, как беспечность людей, которая иногда все-таки имеет место быть у нас в жизни. Из каждого утюга у нас звучит, а я сразу подумал: утюг дома выключен или нет. То есть все у нас на самом деле завязано на безопасности. Правильно сказали, на детских площадках даже есть эти правила поведения. Но дети иногда становятся жертвами беспечного поведения. Скажите, на ком здесь большая ответственность: на родителях, на самих детях? Может быть, на нас с вами, потому что мы недостаточно занимаемся профилактикой? Что является основным фактором беды, когда она случается с детьми? Родители или сами дети? Кто несет ответственность при ЧП с участием ребенка