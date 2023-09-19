Каково быть человеком, который спасает жизни? Узнали у «Минчанина года» Михаила Войтецкого
Одно из важных событий начала осени – День города Минска. Традиционно на праздники проходит церемония вручения звания «Минчанин года». Так оценивают личный вклад лучших горожан в социально-экономическое развитие нашей столицы. Среди лауреатов те, кто предан профессия, ежедневно вносит свой вклад, чтобы Минск был краше, лучшие комфортнее. И своим энтузиазмом заряжают других. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь один из победителей ежегодной премии Михаил Войтецкий, заместитель начальника отдела надзора профилактики Минского городского управления МЧС.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Примите наше поздравление с таким почетным званием. Как вам в новой должности?
О получении почетного звания «Минчанин года»
Михаил Войтецкий, заместитель начальника отдела надзора и профилактики Минского городского управления МЧС:
Совпало так, что почетное звание и новая должность – был назначен только накануне Дня города. И одновременно с этим почетное звание «Минчанин года».
Екатерина Яцкевич:
Ожидали?
Михаил Войтецкий:
Конечно, не ожидал. Очень благодарен за то, что так высоко оценили мои старания.
Юрий Царев, ведущий:
Есть за что. Когда безопасность – это профессия, это накладывает очень серьезную ответственность и на рабочий день, и на образ мышления. Расскажите немножко, как вы пришли в профессию.
Михаил Войтецкий:
После школы думал, куда поступать, и все-таки принял для себя решение, что хочу работать в этой сфере, стать спасателем, где-то помогать людям. И поступил, тогда был еще Командно-инженерный институт МЧС. Сегодня это Университет гражданской защиты. Отучился четыре года и начал работать.
Юрий Царев:
Со студенческой скамьи и уже до такой высокой должности.
Михаил Войтецкий:
Так и было.
Екатерина Яцкевич:
Сколько прошло времени?
Михаил Войтецкий:
В 2014 году выпустился из университета.
Екатерина Яцкевич:
Практически 10 лет. В следующем году будет 10 лет.
Это лето выдалось непростым, было много происшествий, к сожалению. Все равно из каждого утюга звучит, как защищать себя на воде, в лесу. Почему, на ваш взгляд, происходят все равно несчастные случаи?
Почему, несмотря на профилактику, происходят несчастные случаи?
Михаил Войтецкий:
К сожалению, никто не застрахован от пожара, возгораний, других чрезвычайных ситуаций. Но все, что в наших силах, мы стараемся делать, напоминать людям, максимально профилактировать. Я думаю, сами слышите из каждого угла, на каждом билборде, даже на каждой детской площадке: старайтесь соблюдать правила пожарной безопасности.
Юрий Царев:
Я думаю, что профилактика очень важна и очень нужна. Просто есть еще только понятие, как беспечность людей, которая иногда все-таки имеет место быть у нас в жизни. Из каждого утюга у нас звучит, а я сразу подумал: утюг дома выключен или нет. То есть все у нас на самом деле завязано на безопасности. Правильно сказали, на детских площадках даже есть эти правила поведения. Но дети иногда становятся жертвами беспечного поведения. Скажите, на ком здесь большая ответственность: на родителях, на самих детях? Может быть, на нас с вами, потому что мы недостаточно занимаемся профилактикой? Что является основным фактором беды, когда она случается с детьми?
Родители или сами дети? Кто несет ответственность при ЧП с участием ребенка
Михаил Войтецкий:
Я думаю, что все-таки дети берут пример своих родителей. Самое главное, чтобы родители собственным примером показывали, как соблюдать правила пожарной безопасности.
Юрий Царев:
Я вспоминаю свое детство. Я вам скажу честно. Я благодарен судьбе, что нас пронесло, потому что наше детство – это постоянно какие-то кастрики, мы постоянно влипали в какие-то ситуации. И сейчас уже, став взрослым человеком, став отцом, я понимаю, насколько важна ответственность и надзор родительский в хорошем понимании за детьми. Вы правильно сказали: правильное поведение родителей. Все-таки самый большой пример – это те, кто ближе всего для детей.
Михаил, мне кажется, что есть такие профессии, как врач, учитель школьный и спасатель. Это, наверняка, даже больше чем профессия, это призвание. Скажите, каково чувствовать себя человеком, который действительно спасает жизни людей?
Михаил Войтецкий:
Конечно, приятно. Гордость и родителей, гордость за твою работу. И самому душевно приятно, что твоя работа приносит пользу людям, что работаешь для людей.