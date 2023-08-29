Какая икона защищает дом от пожаров и как менялась спецформа спасателей? Рассказали в музее

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Поняла, выезжаем! Музей пожарного и аварийно-спасательного дела ждет гостей. Разве мы можем отклонить приглашение? Добро пожаловать в мир героев-спасателей. Музей пожарного и аварийного дела МЧС распахнул двери для посетителей более 20 лет назад.

Татьяна Змитрукевич, старший инспектор сектора исследований в области пожарного и аварийно-спасательного дела МЧС Республики Беларусь:

Здание пережило очень много событий за свою многолетнюю историю. Однако причиной его строительства стал настоящий пожар. 21 июня 1881 года загорелись склады со скипидаром, смолой и нефтью. Добровольцы и пожарные команды Минска смогли ликвидировать пожар уже через час. Однако он успел переброситься на другую часть города. Сгорела большая часть Минска.

Первые выставочные залы открыли в августе 2001 года. Событие приурочили к юбилею пожарной службы. Татьяна Змитрукевич:

Это здание интересно тем, что огнеборцы были здесь всегда: сначала в виде вольных пожарных команд, потом здесь было настоящее депо, а теперь здесь хранятся музейные экспонаты, рассказывающие историю пожарного дела.

В коллекции более 5 000 экспонатов, с которыми связано много мифов и легенд. Говорят, когда по местности разгуливала огненная стихия, горящие дома люди обходили с иконами в руках и магическим образом пламя отступало. Татьяна Змитрукевич:

Эта икона считается защитницей от пожаров. При создании эмблемы МЧС в 1998 году Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом было предложено стилизовать розу ветров – традиционный символ пожарных и аварийно-спасательных служб – под восьмиконечную звезду, восходящую к образу именно этой иконы. Неслучайно «Неопалимая Купина» переводится как несгораемый куст. Профессиональных борцов с огнем тогда не было, первыми на помощь пришли «кликуны».

Татьяна Змитрукевич:

В их обязанности входило оповещение людей о пожаре и призыв об аккуратном обращении с огнем. Значительный шаг в развитии основ пожарной безопасности был сделан в XIX веке. Татьяна Змитрукевич:

Четкое разделение было у добровольцев. У них были разные отряды: лазальщиков, трубников.

Первые спасали людей на крышах и чердаках, имея при себе приставные лестницы. В обязанности трубников входило тушение пожаров. Они направляли воду на источник возгорания. Создали еще несколько групп: топорников, охранителей и многих других. Татьяна Змитрукевич:

В состав добровольной пожарной команды также мог входить специальный отдел трубочистов. Они занимались непосредственно тушением, однако оказывали огромное влияние на предупреждение пожаров, потому что часто причиной пожаров становилась сажа. Бесстрашные люди боролись с пламенем без специальной экипировки. Более того, им приходилось носить одну и ту же одежду, которую запрещали снимать даже на ночь.

Татьяна Змитрукевич:

Считалось, что это помешает пожарным быстро среагировать на вызов. Самым узнаваемым элементом являются каски с высоким гребнем. Многие считают, что гребень – это чисто декоративный элемент. На самом деле он помогает спасти голову от падения тяжелых предметов. Снизу расположен козырек, чтобы ничего не попадало за шиворот пожарному.

А эти телеги доставляли спасателей на место происшествия. Их транспорт зависел от сезона. Летом это был конный обоз, а зимой – сани. Везли повозки самые быстрые и сильные лошади, обученные не бояться огня и дыма. Противогазы для животных тоже были. Татьяна Змитрукевич:

Параллельно с развитием профессиональных пожарных команд начинает развиваться добровольчество. Они существовали на пожертвования, то есть членские взносы и субсидии государства. Часто форма закупалась в разных местах. Здесь мы можем увидеть профессиональную форму 20-х годов ХХ века с новшеством того времени – вуалью Винклера. Эта вуаль представляет собой обычную марлевую сетку, пропитанную содовым раствором.

Прогресс не стоял на месте, позже появились специальные костюмы. Их изготавливали из брезентовой ткани, обработанной специальными составами. Однако огнезащитные смеси смывались сразу же после стирки. Татьяна Змитрукевич:

С течением времени возникает необходимость в более эффективной защитной одежде. И на вооружение пожарных начинает поступать боевая одежда вида «Шторм», которая изготавливалась из высокоэффективной винилискожи.

Аппараты, работающие на сжатом воздухе, были следующим ноу-хау. Они предназначались не только для защиты во время пожаров, но и для работы под водой, а следом за ними появились пластмассовые каски. Татьяна Змитрукевич:

На сегодня спасательное ведомство оснащено самой современной формой, причем отечественного производства, которая разрабатывается Научно-исследовательским институтом МЧС. Она предназначена для защиты тела спасателя от воздействия высоких температур, тепловых потоков. В ней удобно расположены необходимые карманы, фиксаторы для фонарика и радиостанции. Небольшой вес костюма – всего 3,5 килограмма – позволяет спасателю находиться длительно во время ликвидации последствий какой-либо ситуации.

Верхний этаж музея оснащен современным мультимедийным оборудованием, где посетители могут посидеть в кабине вертолета, а также изучить траектории пламени.