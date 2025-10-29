В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электроэнергии

Ежегодно в Беларуси снижается число попыток кражи электричества. «Минскэнерго» проводит системную работу по выявлению таких фактов. С помощью современного измерительного оборудования специалисты точно определяют исправность счетчика и учет электроэнергии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несанкционированное подключение создает угрозу безопасности как для самих нарушителей, так и для окружающих. Несоблюдение правил дорого обойдется потребителям. Придется не только возместить ущерб, но и заплатить штраф.

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

В рамках проведения республиканской пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе» хотелось бы напомнить нашим потребителям. Соблюдайте правила пользования газом, правила пользования электрической энергии, правила техники безопасности. Не подвергайте свою жизнь опасности. Позаботьтесь о жизни ваших близких и сохранности вашего имущества.

В филиале «Минские электрические сети» призывают к законному потреблению электроэнергии и своевременной плате за нее. Сообщить о нарушениях можно по короткому номеру 144. Эта информация поможет службам устранить неправомерные действия и предотвратить их последствия.

*На правах рекламы.