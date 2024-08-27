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Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днём независимости

27 августа 2024 08:18
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Несмотря на откровенно недружественные шаги соседей, наша страна остается верна миролюбивой политике. Беларусь рассматривает Молдову как надежного партнера и готова возобновить сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко упомянул в своем поздравительном послании, адресованном народу этой страны по случаю Дня независимости. Глава государства подчеркнул, что жителей Молдовы и Беларуси объединяют прочные узы многолетней дружбы, общая история, духовные и нравственные ценности, культурные традиции. Граждане наших стран продолжают успешно трудиться, создавать интернациональные семьи, личным примером демонстрируя открытый и созидательный характер наших взаимоотношений.

Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днём независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минск всегда рассматривал Кишинев в качестве надежного партнера и готов к возобновлению конструктивного сотрудничества. Только равноправный и уважительный диалог давних друзей и соседей способен помочь в преодолении современных вызовов.

# Беларусь-Молдова

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