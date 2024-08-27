Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днём независимости

Несмотря на откровенно недружественные шаги соседей, наша страна остается верна миролюбивой политике. Беларусь рассматривает Молдову как надежного партнера и готова возобновить сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко упомянул в своем поздравительном послании, адресованном народу этой страны по случаю Дня независимости. Глава государства подчеркнул, что жителей Молдовы и Беларуси объединяют прочные узы многолетней дружбы, общая история, духовные и нравственные ценности, культурные традиции. Граждане наших стран продолжают успешно трудиться, создавать интернациональные семьи, личным примером демонстрируя открытый и созидательный характер наших взаимоотношений.