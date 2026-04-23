Определены победители для занесения на Республиканскую доску Почета

Брестская, Минская и Могилевская области за достижения в социально-экономическом развитии по итогам минувшей пятилетки будут занесены на Республиканскую доску Почета. Отдельно Указом Президента обозначены лидеры 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о более чем 50 победителях среди организаций промышленности, строительства, сельского, рыбного, лесного хозяйства и сферы услуг. За 2025 год также лучшими признанны – Брестская и Минская области, а также столица. Из числа районов – Жабинковский и Каменецкий в Брестской области, Несвижский и Солигорский в центральном регионе, Горецкий район на Могилевщине. Среди городов и районов в городах – Брест, Московский и Первомайский районы столицы.