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Определены победители для занесения на Республиканскую доску Почета

23 апреля 2026 16:50
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Брестская, Минская и Могилевская области за достижения в социально-экономическом развитии по итогам минувшей пятилетки будут занесены на Республиканскую доску Почета. Отдельно Указом Президента обозначены лидеры 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определены победители для занесения на Республиканскую доску Почета-2

Речь о более чем 50 победителях среди организаций промышленности, строительства, сельского, рыбного, лесного хозяйства и сферы услуг. За 2025 год также лучшими признанны – Брестская и Минская области, а также столица. Из числа районов – Жабинковский и Каменецкий в Брестской области, Несвижский и Солигорский в центральном регионе, Горецкий район на Могилевщине. Среди городов и районов в городах – Брест, Московский и Первомайский районы столицы.

# Александр Лукашенко

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