Отвоевать у природы! Как проходят мелиоративные работы в хозяйствах Могилевской области?

Каждый гектар белорусских полей должен работать на экономику страны. Земля, которая кормит страну, требует стратегического подхода. Благодаря мелиорации контуры полей должны стать шире, а это больше урожая и крепче кормовая база. В мелиорации акценты сместились: не просто осваивать новые территории, а грамотно перераспределять ресурсы. В центре внимания так называемые высокобалльные земли. На ближайшую пятилетку запланировано привести в порядок более 430 тысяч гектаров земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Деревня Заболотье в Белыничском районе оправдывает свое название. Веками вода в полях не давала крестьянам работать. 100 лет назад люди устали от этого обстоятельства, взяли в руки лопаты и выкопали первый в Могилевской области мелиоративный канал длиною в 9 км.

Позже, уже в советское время, здесь построили полноценные мелиоративные системы. Но за 40 лет они устарели. На полях снова появились вымочки. Из почти 200 гектаров пахотных полей хозяйства «Белыничская Искра» больше 20 покрылось кустарником. И даже успел вырасти лес. С начала апреля здесь ведутся мелиоративные работы.

Чтобы отвоевать эти гектары у природы, нужно провести целый комплекс работ. Лес уже вывезли. Сейчас корчуют кустарники. Вымочки в полях большие и глубокие, а значит, нужна система водоотвода – старая не справляется. Появятся новые ветки, уже не в керамическом, а пластиковом исполнении. Впереди – осушение, укладка дренажа и монтаж сетей. Землю полностью подготовят для сельхозработ. Проведут дискование и вспашку. Подготовят поле «под ключ».

Павел Лазовский, главный инженер предприятия ПМК-82 «Водстрой»:

С этого участка используется всего лишь 160 гектаров. Наша работа заключается в том, чтобы вернуть эти 25 гектаров обратно сельхозникам, чтобы это повысило севооборот.

Сейчас сельхозтехника и мелиоративные машины работают почти на стыке полей. Но уже этой осенью контур пахотных земель станет значительно шире. Здесь посеют озимые зерновые для кормовой базы. С каждого гектара будут дополнительно получать 15 центнеров зерна. В сумме этот урожай должен покрыть двухдневные потребности в кормах для поголовья хозяйства, которое сегодня насчитывает более 5 тысяч животных.

Илья Мальчевский, директор сельхозпредприятия «Белыничская Искра»:

Если подходить к этому обобща, то это у нас получается дополнительный урожай. То есть это дополнительный резерв для получения той же самой кормовой базы. За последние 5 лет в мелиорацию вложены огромные государственные средства, и это дало результат: по всей стране реконструировано и расчищено более 400 тысяч гектаров земель, что позволило вернуть в хозяйственный оборот территорию, сравнить которую можно со средним районом Беларуси. Но главная задача – не только мелиорировать, но и сохранять культуру земледелия: не терять ни метра пашни, убирать «хмызняк» и по возможности расширять границы полей, а не сужать их. Именно об этом Президент говорил во время рабочей поездки в Краснопольский район 14 апреля, обращая внимание на проблему вымочек и низкую культуру землепользования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо сейчас заниматься культуртехникой. Мы мелиорируем болото – копаем, роем. Но осушить болото не так легко. Но самое главное, приходят наши председатели райисполкомов и руководители хозяйств – они понятия не имеют, что за этим полем надо ухаживать, что в это вложены большие деньги. Я лечу и вижу, год-два и опять «хмызняк» начинает расти на мелиорированных землях. Поэтому надо поменять тактику. Это надо делать. Мелиорация пусть идет, но надо «хмызняк» этот убирать. Это дешевле, и контурность полей будет увеличиваться.