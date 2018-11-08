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Белорусские полярники отправились в Антарктиду

08 ноября 2018 17:52
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Новости Беларуси. Первая часть группы белорусских полярников продолжает свой 10-дневный путь в Антарктиду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция готовится отправиться из Стамбула в Кейптаун и уже оттуда – на белорусскую антарктическую станцию. Прибытие запланировано на 15 ноября.

Белорусские полярники отправились в Антарктиду-1

Вторая часть группы вылетит из Минска в начале декабря, но именно её участники вместе с российскими коллегами доставят на Южный полюс рекордное количество груза, необходимого для строительства белорусской станции «Гора Вечерняя». А это свыше 100 тонн.

Белорусские полярники отправились в Антарктиду-4

Главная задача нынешней полугодовой экспедиции – развитие инфраструктуры отечественной станции.

Белорусские полярники отправились в Антарктиду-7

Алексей Гайдашов, руководитель Белорусской антарктической экспедиции:
Главные цели и задачи предстоящей экспедиции – это продолжение развития инфраструктуры белорусской станции. В 2017 году мы перешли 50-процентный рубеж ее готовности, в 2018 году продолжим эту работу. Второе не менее важное направление, которое ежегодно реализует на протяжении 11 лет Национальная академия наук – это научные исследования. Они будут проводиться по 5 научным направлениям: физика атмосферы, мониторинг озонового слоя, биологические и микробиологические исследования, включая исследование морских ресурсов прибрежной зоны, геофизический мониторинг и климатические и метеорологические исследования.

Белорусские полярники отправились в Антарктиду-10

Белорусским полярникам предстоит трудиться не только над введением в эксплуатацию второго объекта белорусской антарктической станции, но и над её будущим энергетическим сердцем. В перспективе это обеспечит безопасность и жизнедеятельность белорусских полярников в Антарктиде.

# Антарктида # общество # Алексей Гайдашов # Фотофакт

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