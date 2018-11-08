«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

Весь быт партизан был обставлен на этом небольшом клочке леса. Буданы, землянки и домики из брёвен.

Еду добывали, в основном, здесь же, в лесу – ягоды, грибы, орехи и травы. Дары леса сушили на солнце или костре. Из домашнего скота в этом соединении держали лишь несколько коров – молоко полагалось только детям и раненым, а вот дикого зверя в округе было совсем мало.

Женщина:

У партизан кухня была не такой щедрой, как у нас, но были картошка в мундирах, огурчики, капуста, блины. Также они яблоки заготавливали, чтобы компоты делать. Пожалуй, самые основные блюда в меню партизан – лепешки с крапивой и чай на травах. Ингредиенты для них всегда росли под ногами.

Женщина:

Мука, соль, травы разные. В основном, была крапива. Соли было мало. Но если её добудут, трофейная она была, это самые вкусные были блины. Время здесь словно застыло. На столах – самая простая домашняя утварь, скудные медикаменты для раненых.

Землянки, в которых порой ночевали по 40 человек. Таким был суровый быт народных мстителей. Керосиновые лампы, котелки, гармонь.

Место уникальное, с особой атмосферой. Немцы не раз пытались добраться вглубь бескрайних лесов. Но все попытки были безуспешными. Недаром, именно эти места называют партизанским краем. В боевом отряде лагеря находились полторы сотни человек.

Но те, кто ходил на задания, это – лишь малая часть. Остальные строили, готовили и лечили больных. Здесь же, в лесу, дети учились писать и читать.