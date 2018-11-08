«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

Весь быт партизан был обставлен на этом небольшом клочке леса.
Буданы, землянки и домики из брёвен.
Весь быт партизан был обставлен на этом небольшом клочке леса.
Буданы, землянки и домики из брёвен.
Еду добывали, в основном, здесь же, в лесу – ягоды, грибы, орехи и травы.
Дары леса сушили на солнце или костре.
Из домашнего скота в этом соединении держали лишь несколько коров – молоко полагалось только детям и раненым, а вот дикого зверя в округе было совсем мало.
Женщина:
У партизан кухня была не такой щедрой, как у нас, но были картошка в мундирах, огурчики, капуста, блины. Также они яблоки заготавливали, чтобы компоты делать.
Пожалуй, самые основные блюда в меню партизан – лепешки с крапивой и чай на травах.
Ингредиенты для них всегда росли под ногами.
Женщина:
Мука, соль, травы разные. В основном, была крапива. Соли было мало. Но если её добудут, трофейная она была, это самые вкусные были блины.
Время здесь словно застыло. На столах – самая простая домашняя утварь, скудные медикаменты для раненых.
Землянки, в которых порой ночевали по 40 человек.
Таким был суровый быт народных мстителей. Керосиновые лампы, котелки, гармонь.
Место уникальное, с особой атмосферой. Немцы не раз пытались добраться вглубь бескрайних лесов. Но все попытки были безуспешными.
Недаром, именно эти места называют партизанским краем.
В боевом отряде лагеря находились полторы сотни человек.
Но те, кто ходил на задания, это – лишь малая часть. Остальные строили, готовили и лечили больных. Здесь же, в лесу, дети учились писать и читать.
В партизанском соединении жили и целыми семьями. Насчитывалось несколько десятков детей.
Все они, разного возраста, обучались вот в таких лесных школах.
Вместо бумаги использовали бересту и вражеские листовки, а вместо чернил – сок черники и винограда.