Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске

Метро – транспортная палочка-выручалочка для сотен тысяч жителей шумного мегаполиса.
Метро – транспортная палочка-выручалочка для сотен тысяч жителей шумного мегаполиса.
Уже через два года столичная подземка прирастёт первым участком новой, третьей линии. Зеленолужская ветка, протяжённостью в 17,2 км, будет насчитывать 14 станций и соединит северные и южные районы Минска.
Сейчас все силы брошены на четыре из них.
Аркадий Арутюнян, главный инженер УП «Минскметрострой»:
Ведутся работы по сооружению станционных комплексов Клары Цеткин, станция «Юбилейная». Практически на 99% закончены работы по станции Жуковского, также ведутся работы по сооружению станции «Вокзальная».
Работа, заверяют метростроители, не останавливается ни на секунду – и бурлит по всему городу круглосуточно и без выходных.
Средняя глубина действующих станций – 15 метров.
«Юбилейная площадь» – вдвое глубже!
Аркадий Арутюнян:
Ограждение конструкций выполнено из стены в грунте. Для этих целей был приобретён специальный комплекс оборудования, который позволил успешно выполнить эту работу.
Главная здесь, конечно же, Алеся.
Так метростроевцы прозвали заморский механизированный щит для проходческих работ.
Возводя современные и комфортабельные станции, «Минскметрострой» задействовал инновационные технологии. До этого в Беларуси они не применялись.
Аркадий Арутюнян:
Применяются новые методы гидроизоляции на станции «Юбилейная» – ПВХ-мембрана. Что позволит обеспечить ремонтопригодность в процессе эксплуатации и минимизацию затрат при содержании станционного комплекса.
Дизайн новой подземки привязали к названию станций. Например, «Ковальская слобода» обширно украшена коваными светильниками и репродукциями гравюр на кузнечную тематику.
«Юбилейная» – в красно-белых тонах, должна навеять пассажирам ощущение праздника.
А вот оформление «Вокзальной площади» закончилось решительной сменой концепции.
Татьяна Жеребцова, начальник группы архитекторов ОАО «Минскметропроект»:
Гранит, металл, плитка, керамогранит. Практично, красиво, долговечно, недорого. Вокзал – это ведь место встреч, путешествий. Предполагается в одном вестибюле разместить такое дерево, которое протянется по платформе.
Предполагается сделать ограждения для пассажиров от поездов. Все поезда модифицированы будут, и при подъезде поезда к платформе, будут автоматически открываться эти двери и пропускать пассажиров.
Сдача всей ветки запланирована на 2028 год. Однако проектирование четвёртой линии – не за горами.
Она протянется на 37 км и будет включать 21 станцию.
Ветка пройдёт от площади Бангалор по Сурганова, через пересадочную станцию «Академия наук». Пересечётся с «Тракторным заводом» на Автозаводской линии и устремится через Серебрянку до Чижовки.
В перспективе планируют удлинить и две действующие линии метро на четыре станции.