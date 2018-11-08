Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске

Метро – транспортная палочка-выручалочка для сотен тысяч жителей шумного мегаполиса.

Уже через два года столичная подземка прирастёт первым участком новой, третьей линии. Зеленолужская ветка, протяжённостью в 17,2 км, будет насчитывать 14 станций и соединит северные и южные районы Минска.

Сейчас все силы брошены на четыре из них.

Аркадий Арутюнян, главный инженер УП «Минскметрострой»:

Ведутся работы по сооружению станционных комплексов Клары Цеткин, станция «Юбилейная». Практически на 99% закончены работы по станции Жуковского, также ведутся работы по сооружению станции «Вокзальная».

Работа, заверяют метростроители, не останавливается ни на секунду – и бурлит по всему городу круглосуточно и без выходных.

Средняя глубина действующих станций – 15 метров. «Юбилейная площадь» – вдвое глубже! Аркадий Арутюнян:

Ограждение конструкций выполнено из стены в грунте. Для этих целей был приобретён специальный комплекс оборудования, который позволил успешно выполнить эту работу. Главная здесь, конечно же, Алеся. Так метростроевцы прозвали заморский механизированный щит для проходческих работ.

Возводя современные и комфортабельные станции, «Минскметрострой» задействовал инновационные технологии. До этого в Беларуси они не применялись.

Аркадий Арутюнян:

Применяются новые методы гидроизоляции на станции «Юбилейная» – ПВХ-мембрана. Что позволит обеспечить ремонтопригодность в процессе эксплуатации и минимизацию затрат при содержании станционного комплекса. Дизайн новой подземки привязали к названию станций. Например, «Ковальская слобода» обширно украшена коваными светильниками и репродукциями гравюр на кузнечную тематику.

«Юбилейная» – в красно-белых тонах, должна навеять пассажирам ощущение праздника.

А вот оформление «Вокзальной площади» закончилось решительной сменой концепции.

Татьяна Жеребцова, начальник группы архитекторов ОАО «Минскметропроект»:

Гранит, металл, плитка, керамогранит. Практично, красиво, долговечно, недорого. Вокзал – это ведь место встреч, путешествий. Предполагается в одном вестибюле разместить такое дерево, которое протянется по платформе.

Предполагается сделать ограждения для пассажиров от поездов. Все поезда модифицированы будут, и при подъезде поезда к платформе, будут автоматически открываться эти двери и пропускать пассажиров.

Сдача всей ветки запланирована на 2028 год. Однако проектирование четвёртой линии – не за горами. Она протянется на 37 км и будет включать 21 станцию. Ветка пройдёт от площади Бангалор по Сурганова, через пересадочную станцию «Академия наук». Пересечётся с «Тракторным заводом» на Автозаводской линии и устремится через Серебрянку до Чижовки.