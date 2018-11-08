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Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске

08 ноября 2018 15:50
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Метро – транспортная палочка-выручалочка для сотен тысяч жителей шумного мегаполиса.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-1

Уже через два года столичная подземка прирастёт первым участком новой, третьей линии. Зеленолужская ветка, протяжённостью в 17,2 км, будет насчитывать 14 станций и соединит северные и южные районы Минска.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-4

Сейчас все силы брошены на четыре из них.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-7

Аркадий Арутюнян, главный инженер УП «Минскметрострой»:
Ведутся работы по сооружению станционных комплексов Клары Цеткин, станция «Юбилейная». Практически на 99% закончены работы по станции Жуковского, также ведутся работы по сооружению станции «Вокзальная».

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-10

Работа, заверяют метростроители, не останавливается ни на секунду – и бурлит по всему городу круглосуточно и без выходных.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-13

Средняя глубина действующих станций – 15 метров.

«Юбилейная площадь» – вдвое глубже!

Аркадий Арутюнян:
Ограждение конструкций выполнено из стены в грунте. Для этих целей был приобретён специальный комплекс оборудования, который позволил успешно выполнить эту работу.

Главная здесь, конечно же, Алеся.

Так метростроевцы прозвали заморский  механизированный щит для проходческих работ.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-16

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-18

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-20

Возводя современные и комфортабельные станции, «Минскметрострой» задействовал инновационные технологии. До этого в Беларуси они не применялись.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-23

Аркадий Арутюнян:
Применяются новые методы гидроизоляции на станции «Юбилейная» – ПВХ-мембрана. Что позволит обеспечить ремонтопригодность в процессе эксплуатации и минимизацию затрат при содержании станционного комплекса.

Дизайн новой подземки привязали к названию станций. Например, «Ковальская слобода» обширно украшена коваными светильниками и репродукциями гравюр на кузнечную тематику.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-26

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-28

«Юбилейная» – в красно-белых тонах, должна навеять пассажирам ощущение праздника.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-31

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-33

А вот оформление «Вокзальной площади» закончилось решительной сменой концепции.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-36

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-38

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-40

Татьяна Жеребцова, начальник группы архитекторов ОАО «Минскметропроект»:
Гранит, металл, плитка, керамогранит. Практично, красиво, долговечно, недорого. Вокзал – это ведь место встреч, путешествий. Предполагается в одном вестибюле разместить такое дерево, которое протянется по платформе.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-43

Предполагается сделать ограждения для пассажиров от поездов. Все поезда модифицированы будут, и при подъезде поезда к платформе, будут автоматически открываться эти двери и пропускать пассажиров.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-46

Сдача всей ветки запланирована на 2028 год. Однако проектирование четвёртой линии – не за горами.

Она протянется на 37 км и будет включать 21 станцию.

Ветка пройдёт от площади Бангалор по Сурганова, через пересадочную станцию «Академия наук». Пересечётся с «Тракторным заводом» на Автозаводской линии и устремится через Серебрянку до Чижовки.

Репродукции гравюр на кузнечную тематику. Показываем, как будут выглядеть станции третьей линии метро в Минске-49

В перспективе планируют удлинить и две действующие линии метро на четыре станции.

# Минское метро # общество # Татьяна Жеребцова # Аркадий Арутюнян

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