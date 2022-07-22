Белорусские паспорта 22 июля получили 500 иностранцев. Большинство – украинцы

Большинство из тех, кто получит белорусский паспорт, – прибывшие в нашу страну украинцы. Для них процедура натурализации прошла в упрощенном порядке. В августе 2021 года такое поручение дал глава государства.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и иммиграции МВД Беларуси:

Несмотря на сложную общественно-политическую обстановку, которая происходит в Украине, мы регулярно получаем обращения граждан Украины о приеме гражданства Республики Беларусь. Мы оперативно их рассматриваем, оказываем заявителям содействие: консультации, подготовку документов и внесение их на рассмотрение комиссии при Президенте Республики Беларусь. Всего с августа прошлого года 4 228 граждан Украины стали гражданами нашего государства. И более тысячи материалов в настоящее время находятся на рассмотрении, по которым будет принято оперативное решение. И они будут внесены в установленном порядке на рассмотрение главе государства.