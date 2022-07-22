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Белорусские паспорта 22 июля получили 500 иностранцев. Большинство – украинцы

22 июля 2022 19:22
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Новости Беларуси. Почти 500 иностранцев стали гражданами Беларуси. Соответствующий указ 22 июля подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа».

Большинство из тех, кто получит белорусский паспорт, – прибывшие в нашу страну украинцы. Для них процедура натурализации прошла в упрощенном порядке. В августе 2021 года такое поручение дал глава государства.

Белорусские паспорта 22 июля получили 500 иностранцев. Большинство – украинцы-1

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и иммиграции МВД Беларуси:
Несмотря на сложную общественно-политическую обстановку, которая происходит в Украине, мы регулярно получаем обращения граждан Украины о приеме гражданства Республики Беларусь. Мы оперативно их рассматриваем, оказываем заявителям содействие: консультации, подготовку документов и внесение их на рассмотрение комиссии при Президенте Республики Беларусь. Всего с августа прошлого года 4 228 граждан Украины стали гражданами нашего государства. И более тысячи материалов в настоящее время находятся на рассмотрении, по которым будет принято оперативное решение. И они будут внесены в установленном порядке на рассмотрение главе государства.

Белорусские паспорта 22 июля получили 500 иностранцев. Большинство – украинцы-4

Среди новых граждан Беларуси – 33 семьи с детьми. Одна из них воспитывает шестерых детей. Белорусские паспорта получат также двое ученых. Одному из них ученая степень присвоена в нашей стране.

# Государственная политика # общество # Алексей Бегун # Александр Лукашенко # Фотофакт

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