«Выйти на чистую прибыль». Надежда Лазаревич рассказала о снижении налогов для гостиничного бизнеса

Новости Беларуси. В столице снизили коэффициенты налога на недвижимость и земельного налога для гостиничного бизнеса и вспомогательных служб воздушного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такое решение приняли депутаты на 36-й внеочередной сессии Мингорсовета. Изменения связаны со снижением потока туристов из-за распространения коронавирусной инфекции. Они позволят оставить в распоряжении предприятий средства, которые можно направить на развитие. Мингорсовет имеет право снижать налоговые ставки для некоторых категорий плательщиков.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Просчитав бизнес-план, мы видим, что при применении экономии данных коэффициентов, наши отрасли смогут выйти на чистую прибыль. Конечно же, второй момент, который им поможет – это неначисление амортизации, право дано с 1 июля нашим субъектам в Республике Беларусь, по возможности и, если считает руководство предприятия, не начислять амортизацию. Поэтому мы видим, что два пункта льгот по налогу на землю, а также неначисление амортизации даст дополнительный эффект данному бизнесу и сможет вывести субъектов хозяйствования на чистую прибыль.

Также на сессии депутаты обсудили вопрос присвоения звания «Почетный гражданин города Минска» и присуждения ежегодных премий лучшим учащимся столичных учреждений образования. Денежные награды получат 100 человек. С 2023 года сумму премий планируют увеличить.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Претенденты на премию рассматриваются. Как правило, это учащиеся, которые достигают высоких результатов в спорте, культуре, учебной деятельности. Это победители олимпиад, различных конкурсов. Как творческих, так и интеллектуальных. Сегодня обсуждается вопрос об увеличении количества этих премий и суммы выплаты каждому учащемуся.