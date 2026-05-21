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Лукашенко прибыл в ракетную бригаду Вооруженных Сил в Осиповичском районе

21 мая 2026 10:43
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Скрыть перемещение ядерного арсенала Союзного государства и отладить ответный удар до автоматизма. Военная тематика в центре внимания Президента. Александр Лукашенко прибыл в ракетную бригаду Вооруженных Сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко прибыл в ракетную бригаду Вооруженных Сил в Осиповичском районе-2

Ракетные войска стратегического назначения делают ставку на скрытность. Маневры охватили все компоненты стратегических сил. Синхронно работают авиация и флот России. Атомные подводные крейсеры Северного и Тихоокеанского флотов вышли в закрытые морские полигоны для несения боевой службы. 

В небе задачи выполняет дальняя авиация. Перехватчики, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», после взлета заняли назначенные зоны патрулирования. Главная цель синхронных действий Минска и Москвы – наладить логистику, скрытное перемещение и управление специальным оружием Союзного государства.

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Республики Беларусь

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